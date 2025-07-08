Физкульт-привет оценкам

Традиционная балльная система оценок по физкультуре, труду, музыке и ИЗО в школьном аттестате, возможно, будет отменена и переведена в зачетную систему. С таким предложением выступил комитет Госдумы по охране здоровья. 8 июля нижняя палата парламента рассмотрит соответствующий проект постановления. Опрошенные “Ъ” педагоги поддерживают идею: они считают, что в новом формате у учеников появится больше мотивации концентрироваться на процессе учебы, а не на формальных итогах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оценивать успехи детей по физкультуре в формате оценки бесполезно, поскольку для развития важен процесс, а не результат, уверены эксперты

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Оценивать успехи детей по физкультуре в формате оценки бесполезно, поскольку для развития важен процесс, а не результат, уверены эксперты

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Во вторник, 8 июля, Госдума планирует рассмотреть проект постановления, который подготовил думский комитет по охране здоровья. Депутаты собрали предложения, прозвучавшие 11 июня во время правительственного часа, в ходе которого обсуждалась тема охраны здоровья школьников и развития физической культуры.

Среди прочего парламентарии предлагают Минпросвещения и Рособрнадзору «проработать вопрос о целесообразности» применения пятибалльной шкалы успеваемости обучающихся по образовательным предметам «физическая культура», «изобразительное искусство (ИЗО)», «музыка» и «труд (технология)».

Этот вопрос поднимался в ходе правчаса в рамках обсуждения сбалансированного распределения нагрузки учащихся. «Не каждый ребенок может превосходно петь, и не каждый, кто играет на фортепиано, может мастерски лазить по канату»,— поясняла глава думского комитета по просвещению Ирина Белых (ЕР), комментируя эту тему журналистам.

Дискуссии о том, чтобы перевести оценивание успехов школьников по этим предметам в зачетный формат, ведутся несколько лет. В 2021 году Минпросвещения обновило правила выставления оценок в аттестат, введя для школ возможность использования отметки «зачтено» по ИЗО и музыке, а также по физкультуре для выпускников, относящихся к специальной медицинской группе (то есть для школьников с определенными заболеваниями). Но в подавляющем большинстве учебных заведений по этим предметам по-прежнему ставятся оценки.

В августе 2023 года вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) отправлял главе Минпросвещения Сергей Кравцову письмо с предложением перейти на зачетную систему по музыке, ИЗО, труду и физкультуре. По его словам, отметки «не влияют на успехи в дальнейшем учебном и карьерном пути ребенка, при этом оказывают сильнейшее эмоциональное и психологическое давление на детей». Сам господин Кравцов в конце 2023 года заявлял, что решение о применении формата оценивания знаний принимается школой в зависимости «от уровня работы по тому или иному предмету».

«Считаю, что пятибалльная система оценивания достаточно хорошо может оценить знания в том числе по музыке, физкультуре и другим предметам»,— заключал министр.

Опрошенные “Ъ” эксперты в целом поддерживают идею перехода на зачетную систему.

Сравнивать и оценивать учеников по творческим предметам «практически невозможно», уверена преподаватель ИЗО из Кировской области Наталья Белозерова. «У всех детей разный уровень способностей, и для одних прогрессом являются даже незначительные изменения,— поясняет она.— Другим же самый высокий уровень, который проверяется в школе, дается без труда. Если оценивать таких детей одинаково, то они не будут понимать, куда им стремиться».

«Вопрос о том, как оценивать предметы художественно-эстетического цикла, всегда вызывали споры,— замечает завкафедрой креативных индустрий школы "Новый взгляд" Наталья Курганкина.— Творчество — это не про оценки, а про развитие личности». Педагог отмечает, что в таких дисциплинах, как ИЗО и музыка, результатом обучения является сам процесс.

«Только в процессе обучения мы можем отследить индивидуальную динамику развития ребенка, а оценки будут только ее сдерживать,— уверена госпожа Курганкина.— Учитель получает вопрос: как мне нужно спеть, чтобы получить хотя бы четверку? Что должен ответить учитель, если у ребенка еще слабо выражена координация между слухом и голосом? Поэтому ученика можно сравнивать только с самим собой».

Учитель высшей квалификационной категории ОБЗР и физической культуры Владимир Баклунин также поддержал инициативу депутатов. «Традиционная пятибалльная система оценивания часто не отражает реальных достижений и приложенных усилий ученика. Поскольку выпускные экзамены по этим дисциплинам дети не сдают, гонка за четверками и пятерками теряет смысл и не отражает истинных целей этих предметов: развитие творческих способностей, физического здоровья, практических навыков и интереса к деятельности. "Зачет/незачет" смещает фокус с формального балла на освоение базовых умений»,— объясняет педагог.

На пересдачу ЕГЭ пошли 144 тыс. одиннадцатиклассников Глава Рособрнадзора Анзор Музаев 7 июля сообщил, что в 2025 году возможностью пересдать ЕГЭ воспользовались около 144 тыс. учеников — на 27% больше, чем в прошлом году (113 тыс. выпускников). Данные господин Музаев представил на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам кампании ЕГЭ 2025 года. Основной период ЕГЭ в 2025 году проходил с 23 мая по 4 июля, пересдачи прошли 3 и 4 июля. На участие в основном периоде экзамена было зарегистрировано более 712 тыс. человек, из них 637 тыс.— выпускники нынешнего года. 18 июня Анзор Музаев сообщал, что в основной период за различные нарушения с экзаменов были удалены 608 участников. Из них 189 человек — за использование средств связи. Оставшиеся 419 выпускников были удалены с экзаменов за попытки вынести контрольно-измерительные материалы или применение шпаргалок. До 2024 года, напомним, повысить свой балл по ЕГЭ можно было только в следующую экзаменационную кампанию. В феврале 2024 года президент России Владимир Путин поручил дать выпускникам второй шанс, предложив разрешить пересдавать ЕГЭ по одному из предметов (по выбору) прямо в ходе приемной кампании в вузы. Впоследствии Рособрнадзор ввел такую возможность внутренними документами. Полина Мотызлевская

Господин Баклунин полагает, что мотивация посещать физкультуру, труд, музыку и ИЗО и не прогуливать уроки зависит во многом от педагога: «Если учитель создает увлекательную, поддерживающую атмосферу, дает возможность для самовыражения, чувства достижения и командного духа, практической пользы и творчества, то зачетная форма аттестации станет естественным следствием вовлеченности, а не самоцелью».

Полина Ячменникова