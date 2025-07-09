Сообщество замминистра оказалось преступным

Более десяти лет действовало в структуре Минэнерго организованное преступное сообщество (ОПС), созданное с использованием служебного положения бывшим куратором всей угольной отрасли России Анатолием Яновским. Такие выводы сделали следователи столичной полиции, возбудившие соответствующее уголовное дело (ст. 210 УК РФ) в отношении экс-замглавы ведомства и его предполагаемых сообщников из числа фигурантов расследования о хищении средств, выделявшихся на очистку закрытых и заброшенных угольных выработок. По версии следствия, состоявшее из госчиновников и бизнесменов ОПС отличалось строгой иерархией и было глубоко законспирировано, а размер похищенных его участниками бюджетных средств превышает 100 млн руб. Это первый случай, когда правоохранители назвали создателем преступной организации чиновника такого ранга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К прежнему обвинению Анатолию Яновскому добавили и организацию преступного сообщества

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ К прежнему обвинению Анатолию Яновскому добавили и организацию преступного сообщества

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, уголовное дело об организации Анатолием Яновским преступного сообщества (преступной организации) с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) возбудили следователи УВД Западного округа Москвы, которые год назад инициировали по материалам СЭБ ФСБ расследование хищений средств из бюджета Минэнерго. Они с начала 1990-х направлялись на очистку и содержание в безопасном состоянии бывших угольных выработок.

Как рассказывал “Ъ”, в июне прошлого года были задержаны руководитель ведомственного Федерального государственного бюджетного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрей Моисеенков и бизнесмен Роберт Шагинян. Последнего следствие считало бенефициаром ряда фирм, которые привлекались к работам на заброшенных и закрытых шахтах,— «Сибстройинвест», «Шахтастрой», «Транспортник» и пр. Спустя некоторое время были задержаны заместители главы ГУРШ Наталья Конева и Асельдир Раджабов, а также кураторы угольной отрасли страны от Минэнерго Сергей Мочальников (замминистра энергетики с 2022 года) и Анатолий Яновский (замминистра энергетики в 1998–2004 и 2008–2021 годах). Действующему на тот момент замминистра вменили в вину злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), а всем остальным фигурантам — мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, злоумышленники фиктивно выполняли работы на выработках, а чиновники утверждали акты приемки. Напомним, что отправленный в отставку Сергей Мочальников полностью признал вину, а в суде в особом порядке получил полтора года лишения свободы в колонии-поселении. Между тем остальных фигурантов подозревали в хищении более 500 млн бюджетных рублей с нанесением ущерба природе еще на 12 млрд руб.

На днях следствие наконец обрисовало более полную картину «угольной аферы». Теперь считается, что господин Яновский создал ОПС еще в 2012 году и руководил им вплоть до задержания своих сообщников в 2024 году. В самом сообществе, как считают в МВД и ФСБ, была своя иерархия, четкое распределение ролей между участниками, конспирация и прочие атрибуты ОПС. В частности, оно было разделено как минимум на три обособленных подразделения со своими собственными задачами.

Так, Андрей Моисеенков со своими людьми, по версии следствия, отвечал за махинации ГУРШ и его филиалов в различных регионах РФ.

Роберт Шагинян с другими бизнесменами — за освоение средств.

Третье подразделение ОПС, опять же из числа предпринимателей, занималось фальсификацией документов.

Кроме того, в каждом из звеньев сообщества имелись пока «не установленные следствием соучастники».

В итоге в отношении Андрея Моисеенкова, Роберта Шагиняна и еще одного предпринимателя, главы компании в области строительного контроля, возбудили уголовное дело о создании ОПС (ч. 1 ст. 210 УК), а Наталье Коневой и Асельдиру Раджабову инкриминировали участие в нем (ч. 2 ст. 210 УК РФ).

По предварительным данным следствия, сумма похищенных ОПС бюджетных средств превышает 100 млн руб., но, как утверждают источники “Ъ”, в дальнейшем она может вырасти в разы.

Пока в материалах дела фигурируют порядка девяти различных контрактов на тушение неиспользуемых породных отвалов, демонтаж заброшенных зданий и сооружений, сброс шахтных вод, приведение промышленных площадок в безопасное состояние и т. д. При этом большая часть договоров, в ходе которых работы были не выполнены вообще или частично, но исполнены в полном объеме на бумаге, касается тех же выработок, которые уже упоминались ранее в связи с предыдущими претензиями к фигурантам расследования. Речь идет о шахте имени Ленина в Новошахтинске Ростовской области, на которую в несколько траншей в 2016–2020 годах было выделено порядка 1,2 млрд руб., а также шахтах «Усьва-3» в Пермском крае и «Пионерка», «Шушталепская», «Байдавская» и имени Димитрова в Кузбассе, на каждую из которых в рамках одного или нескольких контрактов выделялось от 100 млн до 300 млн руб.

Между тем один из адвокатов Анатолия Яновского подтвердил “Ъ” факт возбуждения уголовного дела по новой статье в отношении своего подзащитного, отметив, однако, что обвинение официально еще не предъявлено. По его словам, прежнее обвинение бывший замминистра категорически отрицает, а общую позицию по делу намерен высказать чуть позже. Он также пояснил, что господин Яновский страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, сейчас содержится в столичном СИЗО-3 «Пресня», но в целом жалоб на условия содержания не высказывает и «держится бодро», несмотря на возраст — в феврале в камере он отметил 68-летие.

Сергей Сергеев