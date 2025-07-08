Нетаньяху объявил о номинировании Трампа на Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о номинировании президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил на встрече с господином Трампом в Белом доме.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
«Хочу передать вам письмо, которое я направил в Нобелевский комитет. Оно номинирует вас на премию мира. Вы заслуживаете ее и должны ее получить»,— сказал он.
Биньямин Нетаньяху добавил, что высоко ценит усилия президента США, для «достижения мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке».
13 июня Израиль начал военную операцию «Народ как лев», ударив по ядерным объектам Ирана. 24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов, Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к Израилю и ударили по ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо.