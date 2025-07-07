В Росгвардии поднялся уровень посадок

Бывший первый замглавкома Росгвардии генерал-полковник Виктор Стригунов решением 235-го гарнизонного военного суда заключен на два месяца в СИЗО в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и взятках более чем десятилетней давности. Проверка в его отношении была начата по инициативе главы ведомства Виктора Золотова. В СКР полагают, что господин Стригунов, возглавляя Сибирское региональное командование предшественника Росгвардии — внутренних войск МВД, распорядился построить учебный центр в не подходящем для этого месте, что исключило возможность его эксплуатации, а государство лишилось 2 млрд руб. В те же годы, по данным следствия, генерал получил порядка 66 млн руб. от бизнесменов за покровительство при выполнении госконтрактов на проведение строительных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал-полковнику Виктору Стригунову инкриминируют преступления более чем десятилетней давности

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ Генерал-полковнику Виктору Стригунову инкриминируют преступления более чем десятилетней давности

Фото: Илья Питалев / РИА НОВОСТИ

Как сообщили “Ъ” в СКР, уголовное дело в отношении 66-летнего Виктора Стригунова возбуждено следователями Главного военного следственного управления ведомства по фактам злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и трех эпизодов получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ходатайству представителей военных следственных органов бывший генерал-полковник с санкции 235-го гарнизонного военного суда в Москве заключен под стражу.

По данным следствия, в сентябре 2014 года между МВД России и ООО «СУ Ремстройторг» был заключен многомиллионный государственный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области.

Стоит отметить, что до создания Росгвардии в 2016 году предшественником ведомства со схожими задачами являлись внутренние войска (ВВ) министерства. В то время Виктор Стригунов в звании генерал-лейтенанта служил командующим Сибирским региональным командованием ВВ МВД, и контроль за исполнением контракта по возведению кемеровского центра входил в его обязанности.

Как считают оперативники ФСБ и военные следователи, генерал Стригунов «располагал информацией о наличии ограничений использования учебного центра ввиду несоответствия площади отведенного земельного участка и незначительного удаления от аэропорта», но все же дал указание своим подчиненным организовать его строительство. «В результате преступления условия контракта выполнены не были, учебный центр в эксплуатацию не введен, что повлекло причинение имущественного вреда государству в особо крупном размере, в сумме свыше 2 млрд руб.»,— сообщили представители следственных органов. Также, по их словам, в 2012–2014 годах господин Стригунов получил от бизнесменов взятки более чем на 66 млн руб. за общее покровительство при выполнении многомиллионных государственных контрактов на выполнение строительных работ.

Собеседники “Ъ” уточнили, что уже бывшего первого заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктора Стригунова задержали в Москве, после чего отправили к следователю и в суд.

В пресс-службе Росгвардии “Ъ” подтвердили факт задержания генерала, отметив, что этому предшествовала проверка, проведенная по поручению главы ведомства Героя России Виктора Золотова. Там также особо подчеркнули, что генерал-полковник был уволен еще в 2023 году, а все собранные материалы, касающиеся злоупотреблений при строительстве в Сибирском округе, были незамедлительно переданы следователям для возбуждения уголовного дела.

Связаться с адвокатами арестованного генерала “Ъ” не удалось.

Стоит отметить, что вся жизнь генерала Стригунова была связана со службой в ВВ МВД и Росгвардии. Уроженец Белгородской области, на службу он пришел еще в 1976 году сразу после окончания средней школы. Затем он окончил автомобильный факультет Высшего военного училища тыла МВД в Харькове, где, став одним из лучших выпускников, остался для дальнейшего прохождения службы — сначала на должности командира автомобильного взвода и автороты, а затем заместителем комбата обеспечения учебного процесса по политической части. Впоследствии Виктор Стригунов продолжил делать карьеру именно по линии воспитательной работы, с золотой медалью окончив в 1991 году Военно-политическую академию имени Ленина.

Позже офицер прошел все ступени служебной лестницы на батальонном, бригадном и дивизионном уровне. Следующим этапом на пути к большим звездам стала Академия Генштаба ВС РФ, после которой Виктор Стригунов пять лет являлся начальником Новосибирского военного института внутренних войск, а затем — последовательно командующим Восточным и Сибирским региональными командованиями ВВ МВД. С созданием Росгвардии он перешел в новое ведомство на аналогичную должность главы Сибирского округа. В январе 2020 года господин Стригунов, уже в погонах генерал-полковника, был переведен в Москву первым заместителем главы Росгвардии, в кресле которого продержался более трех лет.

Отметим, что Виктор Стригунов стал самым высокопоставленным генералом Росгвардии, оказавшимся под стражей.

Как рассказывал “Ъ”, ранее под следствие попал бывший главный тыловик ведомства генерал-лейтенант Сергей Милейко. Сначала он был осужден на шесть лет и лишен звания за мошенническое завладение нежилым помещением в ведомственном доме в подмосковной Балашихе, где его супруга открыла салон красоты. А сейчас в Московском городском военном суде идет процесс по обвинению господина Милейко и одного из бывших поставщиков Росгвардии в закупке обмундирования по завышенным на 400 млн руб. ценам.

Сергей Сергеев