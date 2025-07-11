Бюджет не успевает за наукой

В прошлом году траты федерального бюджета на научные исследования гражданского назначения (в процентах от общих расходов бюджета) достигли самого низкого уровня с 2017 года. Такие данные содержатся в отчете Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Эксперты напоминают о поручении президента Владимира Путина увеличить расходы на науку к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2024 году на гражданскую науку из федерального бюджета потратили почти 717 млрд руб. Это на 25,1 млрд руб. больше, чем в 2023 году. В доле от общих расходов федерального бюджета (2,38%) это наименьшее значение с 2017 года, от ВВП (0,36%) — с 2010 года. Такие выводы содержатся в аналитическом отчете Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ (ИСИЭЗ), эксперты которого проанализировали статистику Федерального казначейства.

Большая часть денег (448,7 млрд руб.), как и в предыдущие годы, направлялась на поддержку прикладных исследований, но их доля в общем финансировании гражданской науки немного сократилась (с 64,7% до 62,5% в 2024 году).

Основными получателями средств, выделенных на прикладную науку, стали госкорпорация «Роскосмос» (155,3 млрд руб., или 34,6%), Минпромторг (123,7 млрд руб., или 27,6%) и Минобрнауки (50 млрд руб., или 11,1%).

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Расходы на фундаментальные исследования за год возросли почти на 24 млрд руб. по сравнению с 2023 годом, до 268,1 млрд руб. Увеличилась и их доля в общем объеме средств на научные изыскания. Больше всего денег на эти цели получили Минобрнауки (225,3 млрд руб., или 84%), НИЦ «Курчатовский институт» (13,3 млрд руб., или 5%), МГУ (6,3 млрд руб., или 2,4%) и Российская академия наук (5,7 млрд руб., или 2,1%).

В будущем государство увеличит общее финансирование науки, уверен проректор по науке РАНХиГС Артур Азаров. Он напоминает о том, что в феврале 2025 года на Форуме будущих технологий президент Владимир Путин говорил о необходимости увеличения финансирования науки до 2% ВВП к 2030 году. Наибольшую поддержку, прогнозирует господин Азаров, могут получить именно прикладные исследования. «Достигнуть такого роста (2% ВВП.— “Ъ”) возможно только при софинансировании науки со стороны бизнеса, у которого должны быть прямые заказы на научные разработки»,— поясняет он.

Директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко, напротив, считает, что в господдержке нуждается в первую очередь фундаментальная наука: «Прикладные исследования без фундаментальных рано или поздно закончатся, это базис, из которого будут черпаться темы, принципы, способы обработки информации». На первый взгляд, отмечает эксперт, может показаться, что фундаментальная наука не приносит результатов, но это не так. «У нее нет быстрых результатов, а долговременная отдача бывает огромной»,— заключает она.

В самом ИСИЭЗ связывают рост расходов на фундаментальную науку с ростом стоимости проведения исследований и «установкой правительства обеспечивать ежегодный рост ассигнований на нее с темпами не ниже инфляции».

«Поддержка фундаментальной науки остается одной из важных функций государства во всех ведущих мировых державах,— объясняют авторы отчета.— Усиливая ее, правительства стремятся обеспечить долгосрочную конкурентоспособность и безопасность своих стран, повысить позиции в глобальной гонке за технологическое лидерство». Отдельно в институте отмечают, что нынешний уровень расходов государства на гражданскую науку позволяет стране сохранять пятое место в мире по этому показателю.

Полина Ячменникова