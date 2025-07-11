Белгородская оборона погрязла в коррупции

Как стало известно “Ъ”, почти 1 млрд руб. требует взыскать Генпрокуратура с организаторов строительства фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Ответчиком по иску выступают несколько физических и юридических лиц, в том числе обвиняемый в хищениях заместитель губернатора региона Рустэм Зайнуллин и ряд коммерсантов. Как выяснили прокуроры, последним коррупционным путем достались 26 контрактов на сумму 924,8 млн руб., а построенные ими объекты не соответствовали требованиям оборонной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Фото: Единая Россия Заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин

Фото: Единая Россия

Вместе с арестованным 23 июня заместителем губернатора Белгородской области Рустэмом Зайнуллиным ответчиками по иску надзорного ведомства, поданному в Останкинский райсуд Москвы, выступают начальник управления капитального строительства региона Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв».

Господа Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин находятся под стражей в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), расследованием которого занимается следственный департамент МВД, Алексей Сошников проходит по нему свидетелем, а местонахождение Дмитрия Боровлева в настоящее время неизвестно.

Как указано в иске (имеется в распоряжении “Ъ”), в 2022–2024 годах Белгородской области из федерального бюджета было выделено 19,5 млрд руб. для строительства защитных сооружений (взводных опорных пунктов, противотанковых пирамид, блиндажей, укреплений для техники, окопов, рвов и др.) на границе региона с Украиной.

Основным распорядителем денежных средств с 2022 года выступало министерство строительства Белгородской области, по решению правительства региона генподрядчиком определено областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства» (УКС). В 2021–2022 годах УКС возглавлял Алексей Сошников. Его деятельность курировал заместитель губернатора области — министр имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин, которому также было поручено контролировать и создание защитных сооружений.

«Надзорными мероприятиями установлено, что Зайнуллин и Сошников использовали служебное положение в личных целях и интересах третьих лиц для незаконного обогащения за счет бюджетных средств, выделенных на оборону страны»,— говорится в иске.

Для этого вначале они задействовали новосибирского предпринимателя Сергея Петрякова, а также его партнера по бизнесу, учредителя санкт-петербургского ООО «Регион Сибирь» Дмитрия Боровлева. С этой фирмой в декабре 2022 года были заключены два договора о создании фортификационных сооружений на общую сумму 127,6 млн руб. Компании перечислили 57,4 млн руб., часть из которых компаньоны направили на личные нужды, а не на строительство заграждений, отмечает прокуратура.

На втором этапе чиновники использовали фирму ООО «Стройинвестрезерв» Сергея Петрякова. Последний согласился перечислять должностным лицам откат в размере 7% от стоимости контрактов.

За это Рустэм Зайнуллин с января 2023 года по декабрь 2024 года, по данным надзора, способствовал заключению с данной фирмой 24 договоров по укреплению границы на 1,011 млрд руб. Из этой суммы подрядчик получил аванс в размере 867,4 млн руб. При этом, как указывает прокуратура, часть средств, более 25 млн руб., Сергей Петряков тут же потратил на личные цели — покупку квартиры площадью 68,3 кв. м в Москве, а также автомобиля Jeep Grand Cherokee 2022 года выпуска.

Всего с ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв» было заключено 26 соглашений на 1 млрд 139 млн руб., из которых 924 млн 873 тыс. руб. Сергей Петряков и Дмитрий Боровлев «получили благодаря злоупотреблению властью» со стороны Зайнуллина и Сошникова, говорится в иске.

Прокуратура установила, что часть денег, а именно не менее 32 млн руб., фигуранты прогнали через компании «МСК-Клин», «Юниверсал-Моторс», ПСК «Спецмонтаж», принадлежащие доверенным лицам Рустэма Зайнуллина — Константину Зимину и Ивану Новикову. Деньги в дальнейшем были переданы чиновнику за злоупотребление им полномочиями при заключении договоров и предоставление бюджетного финансирования ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв». Последние обязательства по возведению объектов, отвечающих требованиям обороноспособности, не выполнили, а сроки исполнения договоров неоднократно переносились по надуманным основаниям.

В ходе прокурорской проверки всплыл тот факт, что компании с января 2023 года по апрель 2024 года заключили фиктивные договоры на поставку строительных материалов, закупку оборудования и возведение блиндажей более чем с десятком фирм-однодневок, расположенных на территории Белгородской и Московской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, штат которых состоял только из директоров и учредителей.

«Тем самым Зайнуллин и Сошников свои корыстные потребности поставили превыше интересов Родины»,— констатировала прокуратура. Она просит суд полученные в результате коррупционных действий ответчиков 924,8 млн руб. признать незаконным доходом и обратить в доход Российской Федерации.

Иск подан по месту регистрации одного из них — Сергея Петрякова в Москве, а не в Белгородской области, где Рустэм Зайнуллин и Алексей Сошников «имеют обширные связи» и, по мнению надзора, могут повлиять на суд.

Как стало известно “Ъ”, Останкинский суд столицы уже принял обеспечительные меры, наложив по требованию надзора арест на имущество ответчиков и их счета.

Это не коснется расчетов ООО «Регион Сибирь» и ООО «Стройинвестрезерв» с поставщиками и выплаты зарплаты работникам.

Напомним, 19 марта этого года Ленинский райсуд Курска удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры о взыскании более 4,1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров областной Корпорации развития и других участников строительства линий обороны на границе с Украиной. Они должны были возвести защитные сооружения к концу 2023 года, но работы так и не завершились. В итоге в августе прошлого года вооруженные силы Украины прорвали границу и смогли занять часть Курской области. По уголовному делу, расследование которого инициировали прокуроры, в качестве обвиняемых проходят руководители корпорации, а также экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов, которым инкриминируются хищения. В показаниях фигурантов упоминался и другой бывший губернатор Курской области, а потом министр транспорта Роман Старовойт, покончивший жизнь самоубийством.

Мария Локотецкая