Глава правления ВБРР Дина Маликова перейдет в МКБ

Дина Маликова покинула пост главы правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), следует из изменений, опубликованных в ЕГРЮЛ. Она возглавляла правление ВБРР с 2014 года. Исполняющим обязанности председателя правления назначен вице-президент Сергей Наумов.

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Фото: Ассоциация банков России Дина Маликова

Фото: Ассоциация банков России

По информации собеседников «Ъ», госпожа Маликова в скором времени займет пост председателя правления Московского кредитного банка (МКБ).

27 июня акционеры МКБ утвердили новый состав набсовета, персоналии раскрыты не были, но по информации «Ъ» в него вошло заметное количество представителей ВБРР. Кроме того, с 3 июля набсовет прекратил полномочия председателя правления Максима Коржова. Имя его приемника не раскрывалось, Источники «Ъ», указывали, что это будет выходец из ВБРР.

Именно ВБРР, по информации «Ъ», предстоит исправить ситуацию в МКБ, который в последнее время столкнулся с ухудшением финансовых показателей. Как пояснял один из источников «Ъ» на банковском рынке, последние несколько месяцев в МКБ проходила углубленная проверка представителями ВБРР, который, как говорится на сайте компании «Роснефть», «тесно интегрирован в корпоративную финансовую структуру нефтяной компании» (см. «Ъ» от 4 июля).

Подробнее — в материале «Ъ» «МКБ окажут всероссийскую поддержку».

Ксения Дементьева