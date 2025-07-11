Лавров о беседе с Рубио, подборке цитат Зеленского и концлагерной риторике Мерца
Лавров передал Рубио цитаты Зеленского и сравнил риторику Мерца и нацистов
Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Он рассказал, о чем накануне беседовал с госсекретарем США Марко Рубио, высказался о курсе Европе на повышение обороноспособности и ситуации на Корейском полуострове. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Фото: Hasnoor Hussain / Reuters
О переговорах с Марко Рубио
- В разговоре с Рубио обсуждали Украину.
- Подтвердили Рубио позицию Путина по Украине, озвученную недавно в разговоре с (Дональдом) Трампом.
- Будущее ДСНВ не обсуждалась на встрече с Рубио.
- «Отвечу словами Трампа: ''Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов''» (на вопрос о новом подходе по Украине).
- Передал Рубио небольшую подборку цитат на английском (Владимира) Зеленского и других украинских официальных лиц о необходимости «уничтожать русню». Юридически, а лучше физически.
- На встрече с Рубио обсуждались серьезные вещи, а не вбросы CNN с аудиозаписью якобы слов Трампа о «бомбежке Москвы».
О Европе
- Руководство Европы забыло уроки истории и пытаются вновь поднять ее для войны с Россией.
- (Фридрих) Мерц окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ, заявляя об исчерпании дипломатических методов по Украине.
- Мерц, говоря, что хочет вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы, даже не поперхнулся на слове «вновь».
- Мерц говорил также вещи о том, что «пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу». "Это тоже цитата хозяев концентрационных лагерей.
- Россия будет учитывать во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы.
О ближневосточном конфликте
- Россия призвала к продлению перемирия между Ираном и Израилем без перерывов.
- Риски относительно перспектив создания палестинского государства обостряются.
Об Азии
- Провокации в отношении КНДР продолжаются со стороны США и их союзников.
- Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций против КНДР.
- Призывы ряда западных стран сохранять статус-кво по проблеме Тайваня — лицемерие.
О тарифах США
- Тарифы Вашингтона в отношении других государств также являются санкциями.