Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Он рассказал, о чем накануне беседовал с госсекретарем США Марко Рубио, высказался о курсе Европе на повышение обороноспособности и ситуации на Корейском полуострове. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

О переговорах с Марко Рубио

В разговоре с Рубио обсуждали Украину.

Подтвердили Рубио позицию Путина по Украине, озвученную недавно в разговоре с (Дональдом) Трампом.

Будущее ДСНВ не обсуждалась на встрече с Рубио.

«Отвечу словами Трампа: ''Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов''» (на вопрос о новом подходе по Украине).

Передал Рубио небольшую подборку цитат на английском (Владимира) Зеленского и других украинских официальных лиц о необходимости «уничтожать русню». Юридически, а лучше физически.

На встрече с Рубио обсуждались серьезные вещи, а не вбросы CNN с аудиозаписью якобы слов Трампа о «бомбежке Москвы».

О Европе

Руководство Европы забыло уроки истории и пытаются вновь поднять ее для войны с Россией.

(Фридрих) Мерц окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ, заявляя об исчерпании дипломатических методов по Украине.

Мерц, говоря, что хочет вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы, даже не поперхнулся на слове «вновь».

Мерц говорил также вещи о том, что «пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу». "Это тоже цитата хозяев концентрационных лагерей.

Россия будет учитывать во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы.

О ближневосточном конфликте

Россия призвала к продлению перемирия между Ираном и Израилем без перерывов.

Риски относительно перспектив создания палестинского государства обостряются.

Об Азии

Провокации в отношении КНДР продолжаются со стороны США и их союзников.

Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций против КНДР.

Призывы ряда западных стран сохранять статус-кво по проблеме Тайваня — лицемерие.

О тарифах США

Тарифы Вашингтона в отношении других государств также являются санкциями.

Анна Токарева