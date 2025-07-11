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Лавров о беседе с Рубио, подборке цитат Зеленского и концлагерной риторике Мерца

Лавров передал Рубио цитаты Зеленского и сравнил риторику Мерца и нацистов

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Он рассказал, о чем накануне беседовал с госсекретарем США Марко Рубио, высказался о курсе Европе на повышение обороноспособности и ситуации на Корейском полуострове. Главные высказывания господина Лаврова — в подборке «Ъ».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Hasnoor Hussain / Reuters

О переговорах с Марко Рубио

  • В разговоре с Рубио обсуждали Украину.
  • Подтвердили Рубио позицию Путина по Украине, озвученную недавно в разговоре с (Дональдом) Трампом.
  • Будущее ДСНВ не обсуждалась на встрече с Рубио.
  • «Отвечу словами Трампа: ''Так я вам и скажу. Ждите больших сюрпризов''» (на вопрос о новом подходе по Украине).
  • Передал Рубио небольшую подборку цитат на английском (Владимира) Зеленского и других украинских официальных лиц о необходимости «уничтожать русню». Юридически, а лучше физически.
  • На встрече с Рубио обсуждались серьезные вещи, а не вбросы CNN с аудиозаписью якобы слов Трампа о «бомбежке Москвы».

О Европе

  • Руководство Европы забыло уроки истории и пытаются вновь поднять ее для войны с Россией.
  • (Фридрих) Мерц окончательно решил заняться милитаризацией ФРГ, заявляя об исчерпании дипломатических методов по Украине.
  • Мерц, говоря, что хочет вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы, даже не поперхнулся на слове «вновь».
  • Мерц говорил также вещи о том, что «пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу». "Это тоже цитата хозяев концентрационных лагерей.
  • Россия будет учитывать во всех сферах планирования курс на милитаризацию Европы.

О ближневосточном конфликте

  • Россия призвала к продлению перемирия между Ираном и Израилем без перерывов.
  • Риски относительно перспектив создания палестинского государства обостряются.

Об Азии

  • Провокации в отношении КНДР продолжаются со стороны США и их союзников.
  • Россия будет делать все, чтобы не допустить провокаций против КНДР.
  • Призывы ряда западных стран сохранять статус-кво по проблеме Тайваня — лицемерие.

О тарифах США

  • Тарифы Вашингтона в отношении других государств также являются санкциями.

Анна Токарева

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