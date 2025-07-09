Рейтинги республиканцев терпят бедствие

Разрушительное наводнение в Техасе, обернувшееся сотней жертв и миллиардными убытками, стало не только гуманитарной катастрофой, но и полем битвы двух партий. Администрация Дональда Трампа пытается демонстрировать готовность к оперативному реагированию на стихийное бедствие, пытаясь избежать ошибок предшественников. А их оппоненты из Демократической партии надеются на политические дивиденды, обвиняя Белый дом в бездумном сокращении финансирования ключевых служб. Трагедия может стать катализатором заметных изменений в электоральных предпочтениях. С подробностями из Вашингтона — корреспондент “Ъ” Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Затопленные дома и автомобили в Техасе

Фото: Coast Guard / Handout. / Reuters Затопленные дома и автомобили в Техасе

Фото: Coast Guard / Handout. / Reuters

Президент Дональд Трамп 11 июля намерен посетить Центральный Техас, переживший разрушительное наводнение. Комментируя эту тему, он назвал произошедшее «трагической ситуацией» и похвалил спасателей за слаженную «хорошую работу».

В ночь на 5 июля в некоторых районах Центрального Техаса в течение короткого времени выпала полугодовая норма осадков. За 45 минут уровень воды в реке Гуадалупе в отдельных местах поднялся на восемь метров. Ситуацию осложнило то, что район бедствия — одна из самых популярных локаций отдыха для местных жителей, и особенно многолюдно там было в связи с праздничным уикендом по случаю Дня независимости.

Наводнение привело к гибели по меньшей мере 109 человек, включая десятки девочек из летнего лагеря в округе Керр.

Более 850 человек (из них 165 детей) были спасены, но многие по-прежнему числятся пропавшими без вести. Кроме того, проливные дожди и наводнения повредили и разрушили жилые и коммерческие постройки, а также автомобили. Согласно предварительной оценке частной метеорологической службы AccuWeather, ущерб и экономические потери составляют $18–22 млрд.

Дональд Трамп быстро отреагировал на происходящее: в Техас сразу же приехала глава Министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм, чтобы лично контролировать спасательную операцию. 6 июля президент объявил режим чрезвычайной ситуации.

Очевидно, что администрация старалась избежать той же критики, которую Дональд Трамп (на тот момент кандидат в президенты) и его партнер по гонке Джей Ди Вэнс адресовали предыдущей администрации после разрушительного урагана «Хелен» осенью 2024 года в Северной Каролине и Джорджии. Жертвами того урагана стали более 200 человек, разрушения оценивались в десятки миллиардов долларов (только Северной Каролине на восстановление требовалось не менее $53 млрд). Также будущий 47-й президент негодовал из-за того, что на тот момент глава государства Джо Байден не посетил место трагедии, а Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях, по его мнению, недостаточно оперативно и не в полном объеме реагировало на стихийное бедствие. Дональд Трамп тогда сам поехал в пострадавшие районы, где на предвыборных митингах критиковал администрацию Байдена за «медленную» и «неадекватную» работу.

Что неудивительно, сразу после наводнения в Техасе критика посыпалась и на самого Трампа.

Демократы обвинили нынешнюю администрацию в сокращении финансирования Национальной службы погоды (NWS) и других федеральных агентств, отвечающих за предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

По их мнению, именно эти меры могли привести к недостаточному информированию населения и задержкам в эвакуации, что увеличило число жертв.

Особый акцент делался на том, что Техас — один из самых консервативных штатов в США и традиционно считается оплотом Республиканской партии. Столь масштабная трагедия в «красном» штате становится в этом свете еще более политически чувствительной для власти. Так, кандидат в Конгресс от Демпартии Айзайя Мартин призвал к немедленному расследованию произошедшего: «Трамп лишил финансирования эти агентства, и мы требуем ответов. Должна быть немедленная ответственность!» С ним согласился и член Палаты представителей от Техаса Хоакин Кастро.

А губернатор штата Вашингтон и демократ Джей Инсли упомянул, что сокращение финансирования зеленой энергетики, прописанное в недавно утвержденном «Большом прекрасном билле», способствует увеличению числа катастрофических природных бедствий. «Трудно сделать трагедию в Техасе еще хуже, кроме как узнать, что в тот же день Трамп подписал закон, разрушающий солнечную и ветровую энергетику. Она жизненно важна в борьбе с изменением климата, делающим такие ливни все более частыми»,— заявил он.

Дополнительный оттенок внесло то, что 8 июля Верховный суд США разрешил президенту Трампу проводить массовые сокращения в госорганах. Увольнения могут затронуть сотни тысяч человек в разных ведомствах.

Сторонники президента в свое оправдание отвечают, что трагедия стала следствием непредсказуемой стихии, а не недостатка федеральных ресурсов.

Они обвиняют оппонентов в попытке использовать катастрофу для политических атак. Представитель Белого дома Абигейл Джексон назвала критику «позорной и отвратительной»: «NWS выполнила свою работу, выпустив предупреждение о наводнении более чем за 12 часов до события. Администрация Трампа благодарна спасателям и продолжит помогать Техасу в восстановлении».

А министр Кристи Ноэм хотя и признала сложности с оповещением о наводнениях, но отметила, что это — системная проблема и администрация «в настоящее время модернизирует» устаревшие технологии оповещения, оставшиеся в наследство от предыдущих администраций.

В условиях острой предвыборной борьбы стихийные бедствия такого масштаба традиционно становятся инструментом для мобилизации электората: оппоненты обвиняют власти в некомпетентности и бездействии, те в ответ — в политизации трагедии. И в результате подобные события могут менять баланс сил на выборах.

Ярким примером того, как республиканцы в одно мгновение растеряли доверие электората, служит история с ураганом «Катрина» 2005 года: медленная реакция федеральных и местных властей привела к резкой критике президента Джорджа Буша-младшего. В сентябре 2005 года его рейтинг упал до 40% — это был минимум за весь период правления. Произошедшее также стало одной из причин поражения республиканцев на выборах 2006 и 2008 годов. Следующей проверкой на прочность для партии станут промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2026 года.