Ракеты большой срочности

Понеся серьезные потери от июньских авианалетов Израиля, Иран, по данным СМИ, заключил сделку с Китаем на поставку дальнобойных средств ПВО и ракет к ним. Это уже второй срочный контракт Тегерана с Пекином после «двенадцатидневной войны»: ранее Иран заказал партию истребителей J-10C. Судя по всему, Тегеран нацелен на скорейшее заполнение брешей в своей обороне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Китайский ЗРК HQ-9 во время парада в честь 60-летия Китая, 2009 год.

Фото: Jian Kang Китайский ЗРК HQ-9 во время парада в честь 60-летия Китая, 2009 год.

Фото: Jian Kang

Иран в скором времени получит от Китая партию зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности HQ-9 и ракет «земля—воздух» китайского производства по заключенному между странами нефтяному бартерному соглашению. Как сообщил 8 июля портал Middle East Eye (MEE) со ссылкой на несколько дипломатических источников, срочные закупки этих вооружений понадобились Тегерану для ускоренного восстановления своих сил ПВО, серьезно пострадавших в результате июньских израильских налетов. Арабские союзники США осведомлены о мерах Тегерана по «поддержке и усилению» своей противовоздушной обороны, а Белый дом проинформирован о прогрессе Ирана в этом вопросе, отмечается в сообщении MEE.

HQ-9 считается модернизированным аналогом российского ЗРК С-300ПМУ1, но с использованием китайских радаров и электроники. Система использует двухступенчатую твердотопливную ракету с заявленной максимальной дальностью 260 км и потолком высоты 27 км. Одна батарея состоит из командного пункта, радаров и трех пусковых установок по четыре ракеты в каждой. Оценочная стоимость одного полка ПВО (27 пусковых установок) составляет $1,5 млрд.

По данным Military Balance за 2025 год, до «двенадцатидневной войны» с Израилем силы ПВО вооруженных сил Ирана и Корпуса стражей исламской революции представляли собой комбинацию систем российской, китайской и отечественной разработок. Речь идет о 32 установках С-300ПМУ2, 10 единицах С-200 «Ангара», 29 машинах «Тор-М1», менее чем 10 комплексах Bavar-373 (иранский аналог С-300), более чем 50 устаревших американских MIM-23B I-Hawk и их местных аналогах Mersad-16, 9 китайских ЗРК HQ-2 и 250 единицах FM-80 (китайская копия французского ЗРК Crotale).

Представители Армии обороны Израиля сообщали, что в результате ее ударов по ракетным базам, радиолокационным установкам и командным пунктам было уничтожено «до трети» всех иранских ЗРК. Достоверных и подтвержденных данных о потерях иранской стороны нет, но, судя по всему, как и в случае со срочно заказанными у Китая истребителями J-10C (см. “Ъ” от 27 июня), Тегеран нацелен на скорейшее заполнение брешей в своей обороне.

По данным американской The Wall Street Journal, глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе визита в Москву 19 июня, уже в разгар войны с Израилем, на переговорах с Владимиром Путиным поднимал тему нового контракта на поставки современных систем ПВО С-400 и радаров. Однако, как указал источник издания, «в последующий месяц Россия либо не могла, либо не хотела поставить новые системы на замену уничтоженным». При этом сам президент РФ утверждал, что российская сторона в прошлом даже предлагала Ирану совместную работу в области ПВО, но «большого интереса партнеры не проявили».

В «Рособоронэкспорте» (госпосредник по экспорту военной техники и услуг, входит в госкорпорацию «Ростех») от комментариев по данной теме отказались.

Дмитрий Сотак