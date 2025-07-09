Окорок знает себе цену

К началу июля свинина в России в оптовом звене подорожала на 12–30% в зависимости от части туши. Цены вверх подтолкнул восстанавливающийся спрос со стороны перерабатывающих предприятий, которым необходимо сырье для производства, в частности, колбасных изделий. Кроме того, на это влияет рост себестоимости у свиноводов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К 6 июля 2025 года средняя оптовая стоимость свиной полутуши составила 215 руб. за 1 кг, что больше на 30% в сравнении год к году, следует из имеющихся у “Ъ” оперативных данных исследовательской компании NTech. Также за этот период подорожал, например, окорок — на 19%, до 292 руб. за 1 кг, карбонад — на 12%, до 320 руб. за 1 кг (см. подробнее инфографику). Снижение цены наблюдается только у свиной шеи — на 5% год к году, до 445 руб. В крупных компаниях по производству свинины — «Мираторге», «Черкизово», ГАП «Ресурс» и «Агроэко» на запрос “Ъ” не ответили.

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Рост цен во многом связан с тем, что свинина снова стала пользоваться спросом со стороны перерабатывающих предприятий для производства колбасных изделий, объясняет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Эксперт считает, что оптовые цены на шейку связаны с сокращением спроса на нее в рознице. Эту часть туши используют зачастую в том числе для гриля. А июнь был необычно прохладным и дождливым, что отодвинуло сезон шашлыков, добавляет эксперт.

Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что повышение оптовых цен на свинину — это компенсация инфляции и роста издержек

По его оценкам, сильнее всего подорожали корма. Дмитрий Рылько отмечает, что также заметно выросли затраты на фонд оплаты труда, электроэнергию, ветпрепараты и премиксы (сбалансированный витаминно-минеральный комплекс). «Тем не менее, если не будет эпизоотических ситуаций (вспышки африканской чумы свиней.— “Ъ”), вряд ли в обозримой перспективе стоит ждать существенных изменений цен»,— полагает господин Корнеев.

По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, с начала 2025 года оптовые цены на большинство частей свинины растут медленнее, чем в прежние периоды, а некоторые отруба дешевеют несколько недель подряд. В Минсельхозе заявили “Ъ”, что с начала этого года стоимость свинины в полутушах у производителей увеличилась на 5,2%, при этом за последнюю неделю отпускные цены снизились на 0,4%.

Как уточнили в министерстве, в 2024 году в целом по России было произведено на убой 6,3 млн тонн свиней, что на 3,6% больше год к году, в январе—мае 2025 года — около 2,4 млн тонн свиней, что примерно соответствует аналогичному периоду прошлого года.

Индикатором для розничных потребителей должны быть цены на обваленное мясо, конечный продукт разделки свинины, говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Сейчас стоимость этой продукции как в оптовом, так и в розничном звене с начала 2025 года выросла менее чем на 5%, добавляет эксперт.

Среди прочих факторов увеличения цен господин Рылько выделяет продолжающийся рост спроса на свинину со стороны потребителей в условиях ограниченного предложения. Сергей Юшин также связывает подорожание товарных свиней в том числе с небольшим снижением поголовья. По данным Росстата, по итогу 2024 года поголовье в России насчитывало 27,8 млн свиней, что ниже на 1,6% год к году.

По мнению аналитиков консалтингового агентства AD Libitum, в перспективе от года и больше свинина, скорее всего, будет «дефляционным» продуктом, поскольку многие российские свиноводы анонсировали строительство новых свиноводческих комплексов. По оценке Константина Корнеева, рентабельность производство этого вида мяса сейчас не превышает 15%. В основном к этому показателю она приближена у крупных вертикально интегрированных холдингов, в то время как в среднем по производителям она скорее ниже, добавляет эксперт.

Владимир Комаров