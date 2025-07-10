«Торпедо» удалили с поля

Московское «Торпедо», когда-то один из самых ярких отечественных футбольных брендов, шесть десятилетий назад поражавшее тактическими инновациями и классом лидеров, достигло низшей точки начавшегося после развала СССР падения. Оно стало первым клубом, исключенным из Российской премьер-лиги (РПЛ), в которую вернулось в мае после двухлетнего перерыва, за попытку организации договорных матчей. Теперь будущее торпедовцев покрыто густым туманом. Их владелец Леонид Соболев, который находится под следствием по обвинению в «манипулировании» результатами встреч, угрожает роспуском основной команды, исключение которой обеспечило головную боль РПЛ и Российскому футбольному союзу (РФС). Заполнять образовавшуюся в чемпионате вакансию приходится за неделю до его старта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 1960-е годы уровень «Торпедо» (в центре — Эдуард Стрельцов) был настолько высок, что, играя против него, мучился даже один из флагманов европейского футбола «Интер»

Фото: Вячеслав Ун-Да-син и Борис Трепетов / ТАСС В 1960-е годы уровень «Торпедо» (в центре — Эдуард Стрельцов) был настолько высок, что, играя против него, мучился даже один из флагманов европейского футбола «Интер»

Фото: Вячеслав Ун-Да-син и Борис Трепетов / ТАСС

Российский футбольный союз обнародовал решение своего Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) по итогам одного из наиболее громких спортивных скандалов последних месяцев. КДК, сославшись на ст. 124 дисциплинарного регламента РФС, исключил из Российской премьер-лиги за попытку организации договорных матчей поднявшееся в нее из Первой лиги — второго дивизиона — московское «Торпедо». Кроме того, оно оштрафовано на 5 млн руб., а персональные санкции применены к совладельцу клуба Леониду Соболеву и его генеральному директору Валерию Скородумову. Господину Соболеву запрещено осуществлять любую деятельность в футболе в течение пяти лет, господину Скородумову — десяти.

Речь идет о прецеденте. В зарубежном футболе было не так уж мало случаев, когда клубы из высших дивизионов, в том числе знаменитые, выкидывали из них, уличая в договорных играх.

Но в России на таком уровне из-за ЧП с «договорняками» так, как «Торпедо», в сильнейшей лиге не страдал еще никто. Однако и сама тема борьбы с «противоправным влиянием» на результаты матчей в российском футболе и спорте в принципе относительно свежа.

Особый акцент на ней, выразившийся, в частности, во внесении поправок в закон о физической культуре и спорте и ужесточении наказаний за подобные действия, стали делать после футбольного скандала с «Чайкой» из села Песчанокопского в Ростовской области. В 2021 году РФС после проведенного расследования перевел ее из Первой лиги, второго по статусу дивизиона после РПЛ, в дивизион ниже рангом. Причиной санкций стали доказательства организации представителями «Чайки» в конце прошлого десятилетия целого ряда договорных матчей посредством взяток соперникам и судьям. Кроме того, пожизненные или длительные сроки отстранения от работы в футболе получили несколько лиц, фигурировавших в этих историях.

Скандал вылившийся в потерю «Торпедо» членства в РПЛ, бурными темпами развивался с конца июня — с момента задержания Леонида Соболева и Валерия Скородумова.

В отношении обоих было возбуждено уголовное дело об «оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенного организованной группой» (ч. 2 ст. 184 УК РФ). По версии обвинения, торпедовские руководители в период с марта по май трижды предлагали судившему матчи клуба арбитру Максиму Перезве деньги за помощь. За вменяемое в вину фигурантам преступление, считающееся чрезвычайно серьезным и с точки зрения футбольных регламентов, им грозит до семи лет заключения.

А уже непосредственно перед заседанием КДК стало известно о задержании судьи Богдана Головко, которого подозревают в том же самом, в чем и двух функционеров,— в «манипулировании» результатами матчей, точнее, одного матча. В нем «Торпедо» в заключительном туре минувшего первенства Первой лиги гарантировало себе вторую позицию, дающую прямую, минуя стыковые встречи, путевку в дивизион высший, сыграв вничью — 1:1 — с КамАЗом.

Экспертно-судейская комиссия РФС зафиксировала в нем значимую ошибку рефери Головко, однажды не назначившего пенальти в ворота «Торпедо», не обратив внимание на фол со стороны его игрока. Из текста решения головной футбольной структуры, однако, следует, что эту встречу, применяя к «Торпедо» меру, жестче которой регламент не предусматривает, он вообще не учитывал. В нем фигурируют лишь матчи, указанные в показаниях Максима Перезвы. Это домашние игры торпедовцев с «Родиной», «Уралом» и «Шинником» 22 марта, 21 апреля и 11 мая.

Вердикт создал две интриги. Первая касается состава РПЛ. За неделю до открывающегося 18 июля очередного чемпионата страны в ней осталось 15 клубов вместо привычных 16.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и президент РПЛ Александр Алаев уже подтвердили, что клуб, который заменит «Торпедо» в элитном дивизионе, определит исполком РФС. При этом господин Алаев в заявлении, опубликованном лигой, признал, что исключение «Торпедо» для лиги «большая проблема и большой вызов». «Это и логистическая проблема из-за влияния на календарь, и спортивная проблема из-за перемен в подготовке к сезону, и, конечно, имиджевый удар. Но мы не имеем права закрывать глаза на проблемы только из-за того, что последствия неприятны и болезненны. Мы должны соблюдать базовые принципы и всегда будем последовательны в этом намерении»,— объяснил Александр Алаев.

Впрочем, если верить различным источникам, приоритетный кандидат у двух футбольных организаций есть. Это «Оренбург». Он в предыдущем чемпионате вылетел из РПЛ, финишировав на 15-м, предпоследнем месте, однако довольно энергично проводил летнюю трансферную кампанию.

Вторая интрига имеет отношение к будущему «Торпедо». Он покрыто густым туманом.

Адвокат не признающего вину Леонида Соболева Андрей Алешкин, ранее говоривший, что, безосновательно преследуя господ Соболева и Скородумова и их клуб, РФС, видимо, действует «в чьих-то интересах», дал понять “Ъ”, что решение КДК РФС его не удивило: «Они шли к тому, чтобы исключить "Торпедо" из РПЛ». Почти не сомневается юрист и в том, что его клиент сдержит данное обещание «распустить» основную торпедовскую команду, «оставив молодежку и стадион»: арена на Восточной улице сейчас претерпевает кардинальную реконструкцию.

В самом «Торпедо» были чуть менее категоричны. В заявлении на клубном сайте Сергея Синяева, занявшего должность гендиректора, сказано, что «оценку принятого КДК решения дадут наши юристы». А после заседания органа господин Синяев заверял журналистов, что «"Торпедо" будет жить»: «Нас исключили только из РПЛ».

Эти слова — единственная, видимо, надежда для поклонников «Торпедо» на то, что оно не пополнит разросшийся за три десятилетия до полусотни с лишним наименований список команд из различных российских лиг, которые прекратили существование. Список таких, которые перенесли катастрофу, лишившую их прежних возможностей и заставившую играть где-то далеко-далеко от элиты, еще длиннее. В нем есть даже клубы, блиставшие в высшем дивизионе, боровшиеся за чемпионский титул и выигрывавшие его. Хотя все эти катастрофы, в отличие от торпедовской, были все же рождены обстоятельствами чисто экономического характера.

В любом случае «Торпедо», скорее всего, очутилось в низшей точке затянувшегося падения, созревшие по ходу которого поколения болельщиков, наверное, уже не ассоциируют его с тем легендарным брендом, что был прекрасно знаком каждому, кто интересовался советским футболом.

Полвека с небольшим назад «Торпедо» являлось в нем настоящим трендсеттером. В конце 1950-х—1960-е годы за него играли выдающиеся футболисты — Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Валерий Воронин, Виктор Шустиков, Анзор Кавазашвили, а тренер Виктор Маслов и его сменщики выстраивали для них революционные по меркам эпохи тактические схемы. «Торпедо» трижды брало золото союзного первенства, шесть раз завоевало Кубок СССР, а в 1966-м оказалось первой командой страны, выступившей в Кубке европейских чемпионов, чуть не выбив из турнира великий «Интер».

В 1980-е оно потеряло прежний блеск, но все равно держалось в нише сразу за безусловными грандами. Однако после развала СССР, столкнувшись с финансовыми трудностями, переходя из руки в руки, команда постепенно распрощалась и с ней. В 2006 году «Торпедо» впервые покинуло высший дивизион. Потом, периодически сталкиваясь с денежными кризисами, клуб опускался даже на любительский уровень, с трудом выкарабкиваясь из подвала наверх. В 2022-м «Торпедо» вернулось в РПЛ после семилетнего перерыва, но по окончании сезона отправилось обратно в Первую лигу, в которой в минувшем сезоне обрело, казалось, очень амбициозного хозяина и инвестора с далеко идущими планами, явно не предполагавшими настолько скорого и настолько болезненного краха.

Алексей Доспехов