В Дагестане количество заболевших кишечной инфекцией увеличилось до 372

Минздрав Дагестана опубликовал новые данные о количестве зарегистрированных с симптомами кишечной инфекции в Магарамкентском районе. За прошедшие сутки оно увеличилось на 70 человек. Всего за четверо суток заболели 372 человека, 357 из которых — дети, уточнили в министерстве.

23 ребенка уже выписаны из местной районной больницы под амбулаторное наблюдение. В стационаре с симптомами гастроэнтерита находятся 97 человек, в том числе 91 ребенок.

Медработники совершают подворовые обходы, они посетили уже более 10 тыс. местных жителей. В группе риска проводится вакцинация от гепатита А и профилактическое фагирование, говорится в сообщении минздрава.

Юлия Рыбина, Махачкала