Культура прибавила в цене

За первое полугодие цены на культурные мероприятия выросли более чем на 30%. Так, в категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6,1 тыс. руб., а у спектаклей — на 15%, до 4,9 тыс. руб. Представители отрасли сходятся во мнении, что рост цен в целом обуславливается общей инфляцией, сужением рынка офлайн-развлечений и количества артистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными «Яндекс Афиши» о росте цен на культурные мероприятия за первое полугодие. Так, средний чек заказа (может состоять из одного и более билетов) вырос на 33% год к году и на 73% относительно 2023 года, составив 4,1 тыс. руб. В категории «Концерты» средний чек увеличился на 22%, до 6,1 тыс. руб. У «Спектаклей» средний чек вырос на 15%, до 4,9 тыс. руб. В категории «Выставки» рост на 51%, до 1,9 тыс. руб. У стендап-концертов самый наименьший рост — на 5%, до 4,2 тыс. руб.

Среди сегментов также заметно выросли продажи билетов, отмечают в компании. Самым быстрорастущим направлением стали «Спортивные мероприятия» — продажи билетов приросли на 176% год к году. Среди концертов рост на 121% год к году. Продажи билетов в театры в деньгах у сервиса увеличились на 41%. Также, несмотря на низкий рост среднего чека у стендап-концертов, продажи билетов на эти мероприятия выросли в 1,5 раза, рассказали в «Яндекс Афише».

В МТС Live (Ticketland, Ticketscloud) поделились, что в первом полугодии средняя стоимость билета на офлайн-развлечения увеличилась на 27%, до 2,2 тыс. руб. В сегменте концертов рост средней цены составил 45% (2,6 тыс. руб.). В компании уточняют, что высокий рост продаж в этом сегменте объясняется эффектом низкой базы — в первом полугодии 2024 года рынок восстанавливался после событий в «Крокусе». Динамику продаж билетов на концерты в МТС Live оценивают в 95%. В спектаклях цена на билет выросла всего на 4%, в выставках — на 32%, отмечают в компании. Среди стендап-концертов там зафиксировали падение средней стоимости билетов на 5%, продажи же при этом выросли на 38%.

«Динамика цен обусловлена сразу несколькими факторами: устойчивым ростом интереса к культурному досугу и влиянием инфляции, которая затрагивает всю цепочку — от аренды площадок до технического продакшена и логистики»,— рассказали в МТС Live. В ГК Kassir.ru отмечают стабильный рост интереса к фестивалям, выставкам, театральным представлениям. «Категория "Концерты" действительно остается самой популярной не только по числу мероприятий, но и по объему продаж»,— рассказал директор по маркетингу ГК Kassir.ru Александр Барсуков. Ранее “Ъ” писал, что в России впервые с начала пандемии выросло число новых исполнителей, собравших стадионные концерты (см. “Ъ” от 25 июня).

Тенденцию на рост продаж билетов и популярности событий подтверждает президент промоутерской компании NCA, председатель Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Михаил Шурыгин, но отмечает, что «оценивать весь рынок крайне сложно». Так, среди факторов роста он выделяет сужение рынка мероприятий и самих артистов, которые сейчас стараются делать акцент не только на само творчество, но и на «технологичность своих шоу», тем самым увеличивая стоимость билетов на мероприятия. В то же время относительно низкий рост у театров обуславливается государственным влиянием. «Регулирование цен в сегменте преимущественно входит в зону интересов государства, потому резкого скачка цен в этой сфере мы не видим»,— отмечает эксперт.

Низкая динамика в сегменте стендап-концертов связана со спецификой мероприятий, считает продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич. «Сегмент в сравнении с другими растет давно и вошел в фазу насыщения. Но артистов много, и среди них очень высокая конкуренция. Здесь есть большой разрыв между премиальными и ходовыми концертами: первых же, как правило, совсем небольшое количество, и почти все они "стадионного калибра"»,— напоминает он. Начинающие же стендаперы выступают в основном на маленьких общих площадках за небольшую оплату, добавляет господин Бабич.

Варвара Полонская