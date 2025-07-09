«Аэрофлот» запустил продажи билетов из Москвы в Геленджик

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) начал продажи билетов на рейсы между Москвой и Геленджиком, убедился «Ъ». Их можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.

Первый с 2022 года рейс из Москвы в Геленджик назначен на 18 июля. Стоимость билетов начинается от 21,1 тыс. руб. Стоимость перелета из Геленджика в Москву в этот же день начинается от 17,8 тыс. руб.

Билеты на рейсы между Москвой и Геленджиком на 1 августа стоят 17,8 тыс. руб. в одну сторону за место без багажа, 21,1 тыс. руб. — за место с багажом до 23 кг. Такие же цены указаны и на перелеты в большинство последующих дней.

Росавиация ранее сообщила, что с 10 июля аэропорт Геленджика готов к приему и отправке самолетов. «Аэрофлот» объявил о возобновлении рейсов между Москвой и Геленджиком с 18 июля. С 25 июля самолеты «Аэрофлота» начнут летать ежедневно. Аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года.