Совет федерации шевелит веществом

Сенатор Андрей Кутепов просит правительство постепенно запретить свободную продажу 1,4-бутандиола (двухатомного спирта), который используют для изготовления психотропных средств. Также он предложил принудительно лечить тех, кто употребляет метадон, применяемый в ряде стран как анальгетик и препарат для заместительной терапии. Нарколог Олег Пархоменко поддержал инициативы господина Кутепова и обратил внимание, что сейчас врачи имеют дело с полинаркоманией, когда пациенты страдают зависимостью сразу от нескольких веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Глава экономического комитета Совета федерации Андрей Кутепов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с несколькими антинаркотическими инициативами (“Ъ” ознакомился с текстом). Сенатор, в частности, призвал признать отравления метадоном «социально значимым и смертельно опасным заболеванием», рассмотрев вопрос о возможности принудительного лечения лиц, имеющих зависимость от этого вещества. Господин Кутепов предлагает разработать комплекс мер «межведомственного взаимодействия» для профилактики, диагностики и лечения метадоновой зависимости.

Метадон — синтетический препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик. В ряде стран его используют при лечении наркотической зависимости как альтернативу героину. Минздрав РФ выступает категорически против заместительной терапии: в министерстве считают, что наркоманов лучше всего лечить в больницах.

В обращении к Татьяне Голиковой Андрей Кутепов пишет, что 12,2% пациентов, госпитализированных с отравлением метадоном, умирают в течение семи лет от последующих передозировок или соматической патологии. Это, как правило, люди молодого, трудоспособного возраста.

Одновременно с этим господин Кутепов предлагает ужесточить контроль за оборотом 1,4-бутандиола. Это органическое химическое соединение, представляющее собой двухатомный спирт. Он широко используется в промышленности в качестве растворителя, промежуточного продукта для производства полимеров. Вещество в концентрации 15% (и более), согласно постановлению правительства №681, включено в список прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен. Но при концентрации меньше этого значения его оборот не регулируется, поэтому оно часто используется для приготовления психотропных средств (в том числе бутирата). «Прием свыше 2 мл вызывает тяжелую интоксикацию, которая проявляется угнетением сознания до комы и угнетением дыхания, в случае тяжелого отравления возможна смерть от остановки дыхания»,— поясняет сенатор в письме Татьяне Голиковой. Андрей Кутепов в связи с этим предлагает снизить порог разрешенной концентрации 1,4-бутандиола до 3%, а впоследствии вообще убрать лимит (то есть запретить открытую продажу вещества).

В 2024 году депутаты петербургского заксобрания (Андрей Кутепов представляет в Совете федерации как раз Санкт-Петербург) уже обращались к главе Минздрава Михаилу Мурашко с инициативой запретить продавать физлицам 1,4-бутандиол. Парламентарии отмечали, что в 2023 году веществом в городе отравились 1,8 тыс. человек. Реакция Минздрава на инициативу неизвестна.

Психиатр, сооснователь наркологической клиники «Роса» Олег Пархоменко поддерживает идею Андрея Кутепова, обращая внимание на то, что вещества в обращении к правительству выбраны почему-то «изолированно».

«Прекурсоров в аптеке можно купить большое количество, почему именно к этому препарату претензии — загадка,— удивляется эксперт.— Но инициатива хорошая. Чем меньше этого варева, тем лучше». Комментируя предложение сенатора по метадону, господин Пархоменко отмечает, что сейчас в России очень распространена полинаркомания, когда зависимость вызвана употреблением нескольких, а не одного психоактивного вещества.

Эксперт также напоминает, что закон «Об основах охраны здоровья граждан» уже регулирует вопрос принудительного лечения: если пациент своими действиями может нанести вред своему здоровью или здоровью окружающих, он госпитализируется недобровольно и каждые десять дней суд продлевает его пребывание в стационаре. Однако, по оценке господина Пархоменко, врачи нечасто пользуются этим правом, так как «боятся остаться виноватыми».

Наталья Костарнова