Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой
Известный театральный деятель стал фигурантом расследования
Известный театральный деятель, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами. В Следственном комитете подозревают, что конкурсы на ремонты возглавляемых им учреждений культуры, оцениваемые в миллиарды рублей, неслучайно выигрывали одни и те же компании, а стоимость самих работ была сильно завышена. Ранее господин Кехман уже находился под следствием, но его уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности.
Обыски в здании МХАТ имени Горького
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Утром 9 июля оперативно-следственные группы, состоящие из сотрудников СКР, ФСБ и полиции, провели с десяток обысков и выемок документов у Владимира Кехмана и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял,— Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском театре и МХАТ имени Горького.
Незадолго до этих мероприятий в главном следственном управлении СКР по материалам ФСБ возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанное в том числе с присвоением бюджетных средств, выделенных на работы в учреждениях культуры. А потрачено было немало.
Так, с 2022 по 2024 год на текущий ремонт в МХАТ имени Горького объявлялись тендеры на 267 млн, 404 млн и 927 млн руб., два из которых, в том числе самый крупный, выиграло ООО «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова, которого в СМИ называют деловым партнером господина Кехмана.
Открыть сцену, по словам господина Кехмана, планировалось в октябре 2025 года. Ранее он говорил журналистам, что процесс затянулся в том числе из-за начала СВО — иностранные поставщики прервали отношения с российскими учреждениями.
В других театрах, где служил господин Кехман, работы, по версии следствия, якобы проводились компаниями, связанными с «Ренессансом». У всех них, подозревают в СКР, могли быть одни и те же бенефициары.
На допрос в здание ГСУ СКР, что в Техническом переулке, Владимир Кехман и его защитники приехали еще утром. При этом директор МХАТа заявил журналистам, что не знает причину внимания к нему со стороны правоохранителей. В СКР от комментариев воздержались. При этом источники “Ъ”, близкие к следствию, говорили, что на допрос театральный деятель был вызван в качестве свидетеля, но его процессуальный статус по результатам следственных действий может измениться.
Изначально же в деле речь шла о растрате, совершенной неустановленной группой лиц по предварительному сговору. Якобы о выводе средств в ФСБ узнали от «обнальщиков».
Карьеру театрального менеджера Владимир Кехман начал в 2007 году, когда его назначили генеральным директором санкт-петербургского Михайловского театра. В 2015 году он перешел на должность художественного руководителя этого театра, которую занимает и сейчас. Тогда же, в 2015 году, после скандала с новосибирской постановкой оперы Вагнера «Тангейзер», господин Кехман сменил Бориса Мездрича на посту генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, который занимал два года.
В 2017–2021 годах продолжал работать в Новосибирском оперном уже в качестве худрука. За 18 лет он, помимо прочего, лично принимал участие в двух музыкальных спектаклях: в 2008 году выходил на сцену в роли Принца Лимона в балете «Чиполлино», в 2022-м — в роли Царя в опере «Опричник», поставленной начальником управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым.
Обыски в здании МХАТ имени Горького
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В 2021 году Владимир Кехман был назначен генеральным директором московского МХАТ имени Горького — тоже театра федерального подчинения, но на сей раз драматического. Одной из первых его инициатив на новом посту стала реконструкция и реставрация здания театра на Тверском бульваре. Проект реконструкции готовился еще в конце 2010-х, но с появлением нового директора процесс серьезно интенсифицировался. С июня по ноябрь 2022 года прошла первая очередь ремонтных работ, затронувших зрительный зал и фойе. Заключительный этап начался в 2025 году: в январе театр досрочно завершил сезон, его здание закрылось для публики, а труппа отправилась на длительные гастроли.
Напомним, что претензии к Владимиру Кехману у российских правоохранителей возникают уже не в первый раз. В декабре 2012 года он стал фигурантом возбужденного следственным департаментом МВД уголовного дела о масштабных хищениях кредитных средств (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Вместе с двумя сообщниками — топ-менеджерами его обанкротившейся компании JFC (поставщик бананов в Россию) Андреем Афанасьевым и Юлией Захаровой — господина Кехмана обвиняли в хищении у банков 20,2 млрд руб.
Эти деньги были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других якобы на закупку бананов, но так и не были возвращены. Впрочем, тогда для бизнесмена все завершилось благополучно. В 2017 году это дело сначала было переквалифицировано с мошенничества на незаконное получение кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ), что позволило следствию закрыть его по нереабилитирующим обвиняемых обстоятельствам за истечением сроков давности.