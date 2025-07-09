Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой

Известный театральный деятель, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами. В Следственном комитете подозревают, что конкурсы на ремонты возглавляемых им учреждений культуры, оцениваемые в миллиарды рублей, неслучайно выигрывали одни и те же компании, а стоимость самих работ была сильно завышена. Ранее господин Кехман уже находился под следствием, но его уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыски в здании МХАТ имени Горького

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Обыски в здании МХАТ имени Горького

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Утром 9 июля оперативно-следственные группы, состоящие из сотрудников СКР, ФСБ и полиции, провели с десяток обысков и выемок документов у Владимира Кехмана и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял,— Новосибирском государственном театре оперы и балета, Михайловском театре и МХАТ имени Горького.

Незадолго до этих мероприятий в главном следственном управлении СКР по материалам ФСБ возбудили уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), связанное в том числе с присвоением бюджетных средств, выделенных на работы в учреждениях культуры. А потрачено было немало.

Так, с 2022 по 2024 год на текущий ремонт в МХАТ имени Горького объявлялись тендеры на 267 млн, 404 млн и 927 млн руб., два из которых, в том числе самый крупный, выиграло ООО «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова, которого в СМИ называют деловым партнером господина Кехмана.

Открыть сцену, по словам господина Кехмана, планировалось в октябре 2025 года. Ранее он говорил журналистам, что процесс затянулся в том числе из-за начала СВО — иностранные поставщики прервали отношения с российскими учреждениями.

В других театрах, где служил господин Кехман, работы, по версии следствия, якобы проводились компаниями, связанными с «Ренессансом». У всех них, подозревают в СКР, могли быть одни и те же бенефициары.

На допрос в здание ГСУ СКР, что в Техническом переулке, Владимир Кехман и его защитники приехали еще утром. При этом директор МХАТа заявил журналистам, что не знает причину внимания к нему со стороны правоохранителей. В СКР от комментариев воздержались. При этом источники “Ъ”, близкие к следствию, говорили, что на допрос театральный деятель был вызван в качестве свидетеля, но его процессуальный статус по результатам следственных действий может измениться.

Изначально же в деле речь шла о растрате, совершенной неустановленной группой лиц по предварительному сговору. Якобы о выводе средств в ФСБ узнали от «обнальщиков».

Карьеру театрального менеджера Владимир Кехман начал в 2007 году, когда его назначили генеральным директором санкт-петербургского Михайловского театра. В 2015 году он перешел на должность художественного руководителя этого театра, которую занимает и сейчас. Тогда же, в 2015 году, после скандала с новосибирской постановкой оперы Вагнера «Тангейзер», господин Кехман сменил Бориса Мездрича на посту генерального директора Новосибирского театра оперы и балета, который занимал два года.

В 2017–2021 годах продолжал работать в Новосибирском оперном уже в качестве худрука. За 18 лет он, помимо прочего, лично принимал участие в двух музыкальных спектаклях: в 2008 году выходил на сцену в роли Принца Лимона в балете «Чиполлино», в 2022-м — в роли Царя в опере «Опричник», поставленной начальником управления администрации президента РФ по общественным проектам Сергеем Новиковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обыски в здании МХАТ имени Горького

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Обыски в здании МХАТ имени Горького

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 2021 году Владимир Кехман был назначен генеральным директором московского МХАТ имени Горького — тоже театра федерального подчинения, но на сей раз драматического. Одной из первых его инициатив на новом посту стала реконструкция и реставрация здания театра на Тверском бульваре. Проект реконструкции готовился еще в конце 2010-х, но с появлением нового директора процесс серьезно интенсифицировался. С июня по ноябрь 2022 года прошла первая очередь ремонтных работ, затронувших зрительный зал и фойе. Заключительный этап начался в 2025 году: в январе театр досрочно завершил сезон, его здание закрылось для публики, а труппа отправилась на длительные гастроли.

Напомним, что претензии к Владимиру Кехману у российских правоохранителей возникают уже не в первый раз. В декабре 2012 года он стал фигурантом возбужденного следственным департаментом МВД уголовного дела о масштабных хищениях кредитных средств (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ) и отмывании добытых преступным путем средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

Вместе с двумя сообщниками — топ-менеджерами его обанкротившейся компании JFC (поставщик бананов в Россию) Андреем Афанасьевым и Юлией Захаровой — господина Кехмана обвиняли в хищении у банков 20,2 млрд руб.

Эти деньги были получены в качестве восьми кредитов в 2010–2011 годах входившими в группу компаний JFC фирмами в Сбербанке, «Уралсибе», Промсвязьбанке, Банке Москвы и других якобы на закупку бананов, но так и не были возвращены. Впрочем, тогда для бизнесмена все завершилось благополучно. В 2017 году это дело сначала было переквалифицировано с мошенничества на незаконное получение кредитов (ч. 1 ст. 176 УК РФ), что позволило следствию закрыть его по нереабилитирующим обвиняемых обстоятельствам за истечением сроков давности.

Николай Сергеев, Маргарита Русакова, Олег Рубникович