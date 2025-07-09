Доигрались

Минпромторг предлагает запретить госзакупки иностранных пианино. Объем этого рынка по итогам года может превысить 1 млрд руб., а в России достаточно собственных мощностей, которые способны обеспечить необходимый объем производства, считают в министерстве. Участники рынка приветствуют инициативу, однако отмечают сохранение проблем с поставкой комплектующих, которые усугубляют дорожающие с каждым месяцем логистические услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом поправок к постановлению правительства №1875 (ограничивает закупки зарубежных товаров), разработанным Минпромторгом. Из него следует, что министерство предлагает ограничить госзакупки иностранных пианино «для защиты отечественных производителей со стороны зарубежных поставщиков» и разрешить закупать продукцию отечественных производителей, включенных в соответствующий реестр. В пояснительной записке к документу говорится, что в прошлом году около 70% госзакупок пришлось на поставщиков, не являющихся производителями,— импортеров.

Согласно прогнозам Минпромторга, годовой объем рынка по итогам 2025 года превысит 1 млрд руб., говорится в документе. По итогам прошлого года показатель составил 983 млн руб., импортировано было продукции на 244,7 млн руб. При этом производственные мощности фабрик оцениваются в 739 млн руб., или в 1,5 тыс. штук. Причем за прошлый год госзакупки пианино составили чуть более тысячи штук. «Максимальные производственные возможности некоторых российских фабрик при условии наличия соответствующего спроса превышают 2 тыс. штук в год»,— отмечается в пояснительной записке к проекту постановления. Среди ключевых производителей: «Нева-Саунд» (максимальные производственные мощности — 600 штук в год), «Аккорд» (800 штук в год), «Тульская гармонь» (120 штук в год), «Азия Мьюзик компани» (700 штук в год), «Медиус» (150 штук), а также РФМИ (480 штук) и «Заря» (70 штук),— перечислено в пояснительной записке.

Введение меры не повлияет на филармонии и консерватории, говорится в документе, поскольку они используют рояли. Инициатива также послужит мерой государственной поддержки российских производителей и поспособствует стимулированию спроса на отечественные музыкальные инструменты, увеличению объемов производства и реализации продукции, считают в министерстве.

Сегодня текущий уровень загрузки производственных мощностей фабрик не является достаточным, что значительно сдерживает темпы развития отечественного производства таких инструментов, сообщили “Ъ” в Минпромторге: «Нововведения сформируют баланс интересов российских производителей и организаций дополнительного образования детей, так как основными заказчиками пианино являются музыкальные школы».

Российские фабрики музыкальных инструментов с 2023 года сокращают производство из-за сложностей с поставками комплектующих, а также с экспортом за рубеж, который ранее составлял до 50% их выручки (см. “Ъ” от 2 ноября 2023 года). Параллельно производители испытывают нехватку кадров и производственных площадей, сокращается и число заказов от музыкальных школ.

В 2023 году Минпромторг уже предлагал полный запрет для государственных и муниципальных заказчиков на закупки иностранных пианино согласно нормам федерального закона №44. Однако тогда документ так и не был принят.

В целом опрошенные “Ъ” производители пианино одобряют инициативу министерства. «Разговоры об этом, правда, ведутся с 2022 года, у части производителей достаточно сложная финансовая ситуация, но лучше поздно, чем никогда»,— говорит коммерческий директор одной из крупных фабрик. «Однако вопрос с поставкой комплектующих все еще остается нерешенным,— отмечает собеседник “Ъ” на одном из производств.— То есть до сих пор многие компоненты не включены в перечень "параллельного импорта". А логистика только за последний месяц подорожала на 7%, и еще остаются проблемы с оплатой товаров».

Юлия Юрасова