Трамп о «важном заявлении» по России, поставках оружия и новых тарифах

В ночь на 11 июля NBC News опубликовал интервью с президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал телеканалу о тарифной политике, а также затронул отношения с РФ и вопрос поставок оружия Украине. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».

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Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

О России и конфликте на Украине

Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель.

Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление о России.

Мы поставим оружие НАТО, и НАТО передаст его (Украине — «Ъ»), и НАТО заплатит за эти поставки.

Я ничего об этом не знаю (о паузе в поставках боеприпасов Украине — «Ъ»). Пит Хегсет отлично выполняет свою работу.

Законопроект (о 500-процентных пошлин на импорт в США из стран, закупающих ресурсы у России — «Ъ»), который принимает Сенат, очень уважительно позволяет президенту делать все, что он хочет. Другими словами, это на мое усмотрение, применить ли его.

О тарифной политике