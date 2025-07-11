Трамп о «важном заявлении» по России, поставках оружия и новых тарифах
В ночь на 11 июля NBC News опубликовал интервью с президентом США Дональдом Трампом. Он рассказал телеканалу о тарифной политике, а также затронул отношения с РФ и вопрос поставок оружия Украине. Главные заявления американского президента — в подборке «Ъ».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
О России и конфликте на Украине
- Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель.
- Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление о России.
- Мы поставим оружие НАТО, и НАТО передаст его (Украине — «Ъ»), и НАТО заплатит за эти поставки.
- Я ничего об этом не знаю (о паузе в поставках боеприпасов Украине — «Ъ»). Пит Хегсет отлично выполняет свою работу.
- Законопроект (о 500-процентных пошлин на импорт в США из стран, закупающих ресурсы у России — «Ъ»), который принимает Сенат, очень уважительно позволяет президенту делать все, что он хочет. Другими словами, это на мое усмотрение, применить ли его.
О тарифной политике
- Мы просто скажем, что все оставшиеся страны будут платить, будь то 20% или 15%. Мы сейчас это проработаем.
- Я думаю, тарифы были очень хорошо восприняты. Фондовый рынок сегодня достиг нового максимума.
- Не всем нужно получать письмо. Вы же знаете. Мы просто устанавливаем наши тарифы.
- Я говорю о Европейском союзе, который, как вы знаете, состоит из многих стран, и Канаде. Мы опубликуем письма им в ближайшие пару часов (после этого Трамп объявил о 35% тарифе на канадский импорт — «Ъ»).