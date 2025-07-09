Окно невозможности

Президент США Дональд Трамп пересматривает свою стратегию по отношению к России и Украине, больше не рассчитывая договориться с Москвой о прекращении боевых действий. Новые заявления главы Белого дома, непривычно резко высказавшегося о Владимире Путине, а также подтвердившего возобновление военной помощи Киеву и перспективу введения новых санкций против России, подвели черту под периодом позитивного развития российско-американского диалога, начавшегося после смены администрации в Вашингтоне. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «спокойно относиться» к последним заявлениям Дональда Трампа и выразил надежду на то, что «США продолжат усилия по выводу украинского кризиса в политико-дипломатическую плоскость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По информации американских СМИ, глава Пентагона Пит Хегсет (справа) якобы приказал приостановить поставки оружия Украине, не уведомив об этом Дональда Трампа и других членов администрации

Фото: Andrew Harnik / Getty Images По информации американских СМИ, глава Пентагона Пит Хегсет (справа) якобы приказал приостановить поставки оружия Украине, не уведомив об этом Дональда Трампа и других членов администрации

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Диалог глухих

Новый поворот в американской политике на Украине и переоценку отношений с Россией Дональд Трамп анонсировал в ходе заседания своего кабинета в Белом доме 8 июля.

«Это война, которая не должна была начаться. Гибнет много людей, и это должно закончиться. Даже не знаю, мы слышим много чуши от Путина, если вы хотите знать правду. Он все время очень любезен, но в итоге все это оказывается не имеющим смысла,— заявил Дональд Трамп (на видео из Белого дома он выглядел обескураженным).— Мы недовольны Путиным, я недоволен Путиным, могу это сказать прямо сейчас…» — продолжал глава Белого дома.

Отвечая на вопрос, готов ли он дать согласие на принятие Конгрессом США законопроекта о новых санкциях против России, Трамп дал понять, что он услышал законодателей. «Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я это рассматриваю. Я очень решительно это рассматриваю»,— добавил он. Впрочем, в ответе на уточняющий вопрос, можно ли считать, что решение о санкциях уже принято, глава Белого дома позволил себе некоторую недосказанность. «Я вам не скажу. Разве нам не хочется устроить маленький сюрприз?» — заметил он.

Комментируя новые смысловые акценты в заявлениях главы Белого дома, официальный представитель Госдепа США Тэмми Брюс указала на тупик дипломатии на Украине. «Он остается преданным дипломатии в первую очередь. Но нужно понимать, что у этого есть предел»,— заявила 8 июля на брифинге в Вашингтоне Тэмми Брюс.

В то время как сам Трамп и Госдеп США еще окончательно не подтвердили принятие решения поддержать подготовленный в Сенате законопроект, его авторы и сторонники жесткой линии по отношению к России считают точку невозврата пройденной.

Как сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), Дональд Трамп подтвердил ему, что «пора продвигаться» в вопросе новых санкций. «Это будет действительно жесткое, сокрушительное послание Владимиру Путину: Соединенные Штаты поддерживают Украину, и вы заплатите за последствия экономически»,— вторил коллеге соавтор законопроекта демократ Ричард Блюменталь.

Законопроект по санкциям предусматривает введение США пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. По сообщению Politico, в процессе работы над документом Грэм и Блюменталь внесли в него коррективы, чтобы расширить полномочия президента по освобождению от санкций страны, покупающие российские нефть или уран, на 180 дней.

«Вероятность принятия санкционного закона, подготовленного сенатором Грэмом, весьма высокая. Однако это не означает, что все написанное на бумаге сразу станет реальностью. Скорее всего, Трамп после подписания отложит его вступление в силу, используя как способ давления на Россию»,— пояснил “Ъ” генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Здравствуй, оружие

Вторым ключевым элементом нового курса Трампа на Украине станет возобновление поставок вооружений Киеву. «Мы должны отправить больше оружия, потому что они должны быть в состоянии защитить себя»,— заявил Дональд Трамп в ходе встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

При этом в Белом доме дают понять, что возвращение к поставкам времен президентства Джо Байдена невозможно: оружие Киеву при нынешней администрации будет поставляться в ощутимо меньших объемах и по другой схеме. К тому же оружие будет преимущественно оборонительным.

Первым практическим шагом для реализации этой задачи станет возобновление поставок, которые были согласованы еще администрацией Байдена, однако на прошлой неделе были внезапно заморожены. Как сообщала 2 июля газета The New York Times, приостановка военных поставок Украине коснулась ракет для ЗРК Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений.

Спустя неделю в Белом доме вдруг бросились объяснять, что приостановка оружейных поставок Украине якобы стала результатом недоразумения и рассогласованности действий внутри команды Дональда Трампа. На заседании его кабинета в Белом доме 8 июля в ответ на вопрос журналиста о том, кто одобрил паузу в поставках, Трамп сделал обескураживающее признание: «Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?»

По информации телеканала СNN, министр обороны США Пит Хегсет якобы не проинформировал Белый дом о своем решении приостановить поставки, что «вызвало переполох внутри администрации, пытающейся понять, почему была сделана остановка и как объяснить это Конгрессу и украинскому правительству». Спецпосланник США по Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио, который является и советником президента по национальной безопасности, тоже не были заранее проинформированы о паузе и узнали о ней из сообщений СМИ.

Решение устранить недоразумение и доставить часть оружия, застрявшего на полпути к Украине, было принято в Вашингтоне на состоявшемся 8 июля заседании Совета национальной безопасности.

«По указанию президента Трампа министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира»,— заявил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл. Впрочем, по его словам, оценка президентом Трампом зарубежных военных поставок «остается в силе и является неотъемлемой частью приоритетов в области обороны "Америка прежде всего"».

Согласно утечкам, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и Киеве.

В частности, практические решения могу быть приняты на международной конференции по восстановлению Украины в Риме, которая намечена на 10–11 июля. В рамках конференции запланирована встреча Кита Келлога с министром обороны Украины Рустамом Умеровым.

«Трамп заверил Зеленского, что США направят столько военной помощи, сколько смогут выделить»,— сообщает газета The Wall Street Journal. В свою очередь, по информации портала Axios, президент США обязался в сжатые сроки отправить Киеву десять ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Белый дом также изучает вопрос о том, как помочь найти другие источники для таких поставок Украине. По данным источников Axios в Берлине, канцлер ФРГ Фридрих Мерц позвонил Трампу и выразил готовность Германии приобрести у США комплексы Patriot для передачи Киеву, однако стороны пока не смогли договориться по этому вопросу.

На этом фоне уже появились утечки о том, что Дональд Трамп рассматривает возможность передать Киеву в дополнение к десяти ракетам-перехватчикам Patriot еще и один зенитный ракетный комплекс. Если информация подтвердится, это будет первая крупная поставка вооружений Украине, решение о которой приняла нынешняя администрация США, а не предыдущая администрация Байдена.

Однако военные эксперты и СМИ сходятся во мнении, что пока обозначаемые объемы американской военной помощи Киеву носят символический характер и не могут радикально повлиять на ситуацию в зоне конфликта. Предстоящие месяцы станут «критическими и непредсказуемыми» для Украины, даже несмотря на возобновление военной помощи со стороны США, отмечает CNN. Положительно оценивая решение президента Трампа продолжить поставки Киеву, телеканал отмечает, что это вряд ли поможет Украине выстоять на фронте, однако свидетельствует о «возврате к основному принципу внешней политики США на протяжении десятилетий» — противостоянию с Россией.

«Мы относимся к этому спокойно, мы рассчитываем продолжать наш диалог с Вашингтоном и нашу линию на починку изрядно поломанных двусторонних отношений»,— заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле воспринимают жесткие высказывания Трампа в отношении российского президента и ужесточение его риторики.

«Мы рассчитываем также, что, несмотря на все решения о возобновлении поставок вооружений и так далее, хотя никто там в реальности и не прекращал никакие поставки, но даже несмотря на это, все-таки мы рассчитываем на то, что Трамп и его команда продолжат усилия по выводу процесса украинского урегулирования в политико-дипломатическую плоскость»,— добавил Дмитрий Песков. «Мы слышали также очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал с самого начала. Это то, о чем мы говорили с самого начала, что решить в одну ночь не представляется возможным»,— отметил господин Песков.

Сергей Строкань