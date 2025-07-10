Вотум без доверия

Вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, как и ожидалось, не нашел поддержки в Европарламенте, но высветил трещины в ее отношениях с традиционными союзниками. Две ключевые политические силы Европарламента угрожали отказать ей в поддержке из-за нарастающих противоречий, однако в последний момент пошли на попятную в обмен на бюджетные уступки. Хотя непосредственной угрозы отставки Урсулы фон дер Ляйен нет, ее второй срок обещает быть для нее куда более нервным, чем первый.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Yves Herman / Reuters

Урсула фон дер Ляйен была настолько уверена в том, что вотум недоверия в Европарламенте не будет поддержан, что даже не стала оставаться в Страсбурге, покинув город за день до голосования. 10 июля она провела в Риме на конференции по восстановлению Украины. Произошло это после того, как госпожа фон дер Ляйен договорилась о поддержке с либералами из партии «Обновляя Европу» и центристами «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» (ПАСД). Хотя эти силы и были традиционными союзниками главы Еврокомиссии, опорой которой является Европейская народная партия (ЕНП), в последние дни они грозились воздержаться при голосовании.

Это не привело бы к отставке фон дер Ляйен, но высветило бы глубину разногласий между главой ЕК и силами, которые обеспечили ей второй срок на этом посту.

Договоренности были достигнуты в среду вечером. Лидер фракции ПАСД Иратче Гарсия сообщила, что в ходе прямых переговоров фон дер Ляйен пообещала оставить нетронутым в новом семилетнем бюджете ЕС европейский социальный фонд, объем которого должен составить не менее €150 млрд. До этого Еврокомиссия намеревалась заменить его на схему целевого выделения средств. В «Обновляя Европу» также подтвердили готовность поддержать главу ЕК, отметив, что ожидают от нее изменения стиля руководства и переход от односторонних шагов к партнерству. Критической точкой станет ее сентябрьское обращение к Европарламенту, убеждены в партии. ЕНП же изначально планировала голосовать за свою ставленницу.

10 июля все прошло по плану: 360 депутатов Европарламента проголосовали против вотума, еще 175 — за, а 18 воздержались.

Всего в процедуре приняли участие 553 депутата из 720 (большинство отсутствующих — депутаты партий, обещавших поддержку главе ЕК). Для положительного решения необходимо было две трети голосов. Тем не менее сам факт голосования и переговоры с союзниками, выставившими фон дер Ляйен свои условия, нанесли существенный имиджевый ущерб. «Чиновники рассматривают это как предупреждение. Ее стиль руководства — чрезвычайно централизованный и часто политически неоднозначный — сделал ее уязвимой. Есть ощущение, что она стала пленницей своей собственной Европейской народной партии»,— цитирует Euronews неназванного члена Еврокомиссии.

Хотя нынешний вотум недоверия и был вызван конкретной причиной — обвинениями в сокрытии переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer по закупке вакцин во время пандемии коронавируса, претензии к стилю управления главы Еврокомиссии возникли уже давно. Ее не раз обвиняли в авторитарности и непрозрачности принятия решений, а также в заигрывании с крайне правыми силами.

Среди последних примеров — инициатива по отказу от зеленой повестки, которую поддержали ультраправые «Патриоты за Европу». Наметившееся охлаждение в отношениях с традиционными союзниками может значительно усложнить второй срок фон дер Ляйен, особенно если учесть, что уже на следующей неделе начнется потенциально проблематичное обсуждение нового бюджета ЕС до 2034 года.

Инициатор вотума недоверия румынский евродепутат Георге Пиперя заявил Politico, что прошедшее голосование открыло ящик Пандоры и что оно не будет последним.

Он предложил главе ЕК готовиться к новым попыткам отстранить ее от власти (для вынесения вотума недоверия достаточно лишь 10% голосов от числа евродепутатов). В родной партии фон дер Ляйен с такой трактовкой не согласились, заверив, что сам факт голосования будет забыт уже через несколько недель.

Какая из точек зрения окажется верной — покажет время. Реальный вотум недоверия остается отдаленной перспективой, но его вероятность теперь зависит от того, сумеет ли глава Еврокомиссии восстановить доверие центристских партий, постепенно от нее отдаляющихся. Если обсуждение бюджета пройдет без потрясений, а обещание по соцфонду будет выполнено, напряженность может сойти на нет.

Вероника Вишнякова