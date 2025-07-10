Все что выжать смогли

ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова может расширить свое присутствие в переработке масличных. Подконтрольная группе структура ООО «МЭЗ "Ресурс"» уже получила одобрение антимонопольного ведомства на покупку компании «Нива», производящей одноименное подсолнечное масло. Сделка, стоимость которой оценивается экспертами в 10–15 млрд руб., проходит на фоне падения выпуска масла из подсолнечника из-за резкого подорожания сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подконтрольное ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова ООО «МЭЗ "Ресурс"» получило одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ на приобретение 100% в ООО «Нива», рассказал источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров. ООО «МЭЗ "Ресурс"» входит в АО «Ресурс Фуд Проджект». Хотя бенефициар этого АО не раскрывается, его возглавляет Владимир Наурузов.

Сумма сделки превысит 10 млрд руб., говорит источник “Ъ”. Инвестбанкир Илья Шумов оценивает потенциальную стоимость «Нивы» вместе с долгом примерно в 15 млрд руб.

В ФАС подтвердили “Ъ”, что согласовали ходатайство ООО «МЭЗ "Ресурс"» о приобретении бизнеса «Нивы». По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынках подсолнечного масла и шрота. В ГАП «Ресурс» отметили, что комментарии возможны по факту совершения сделки. В «Ниве» на запрос “Ъ” не ответили.

ООО «Нива» создано в 2009 году, специализируется на производстве подсолнечного масла и шрота. Основные производственные мощности предприятия сосредоточены в Самарской области. Согласно ЕГРЮЛ, 64% долей бизнеса принадлежат Александру Меженину, 36% — Елене Межениной. По данным СПАРК, выручка «Нивы» в 2024 году увеличилась на 79,45%, до 15,4 млрд руб., чистая прибыль — на 0,1%, до 1,85 млрд руб.

ГАП «Ресурс» — крупный российский производитель мяса (бренды «Владимирский стандарт», «Благояр», «Наша птичка», «Дым Дымыч»). По собственным данным группы, в 2024 году она выпустила 1,07 млн тонн мяса птицы в живом весе, что на 2,3% больше год к году, а также 346 тыс. тонн растительных масел и 1,92 млн тонн комбикормов. На апрель 2025 года ГАП «Ресурс» находилась на пятой позиции рейтинга BEFL, контролируя 680 тыс. га земли. По оценке Infoline, по итогу 2024 года выручка группы увеличилась на 36%, до 268 млрд руб.

Сделка по покупке «Нивы» совершается при не очень благоприятной конъюнктуре. На российском рынке уже пятый месяц подряд сокращается выпуск подсолнечного масла и пока не наблюдается даже признаков восстановления к уровню прошлого года, отмечает партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина.

По данным консалтингового агентства OleoScope, за январь—май 2025 года выпуск масла из подсолнечника сократился на 17%, до 3,04 млн тонн.

Наибольшее сокращение наблюдалось в мае, на 21% год к году. Многие производители такой продукции в связи с этим еще весной 2025 года начали останавливать экспортные поставки (см. “Ъ” от 11 апреля).

Основными факторами давления на отрасль в OleoScope называют высокую стоимость сырья, рост экспортной пошлины и снижение маржинальности переработки подсолнечника. По оценкам агентства, с начала 2025 года сырье подорожало с 40 тыс. до 45,5 тыс. руб. за тонну, что привело к отрицательной рентабельности — минус 11% на апрель текущего года.

У ГАП «Ресурс» большой, диверсифицированный бизнес, и решения здесь принимаются исходя не из краткосрочной конъюнктуры, а с учетом долгосрочной стратегии, считает директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, несмотря на текущие проблемы с рентабельностью у переработчиков масличных, финансовые ресурсы группы нивелируют временные сложности.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова