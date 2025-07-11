Константин Струков сдал золото

Один из крупнейших золотодобытчиков России — группа компаний «Южуралзолото» Константина Струкова — обращена в доход государства. Такое решение вынес суд по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области, президенту ПАО УК ЮГК Струкову, его дочерям и доверенным лицам. В рамках разбирательства прозвучали скандальные заявления о неформальных отношениях главного ответчика с чиновниками, которые могут стать предметом новых проверок соблюдения должностными лицами законодательства о противодействии коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Струков

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ Константин Струков

Фото: Александр Кондратюк, Коммерсантъ

Для того чтобы рассмотреть иск Генпрокуратуры, Советскому районному суду Челябинска потребовалось всего три заседания, которые прошли в закрытом режиме.

Представители Генпрокуратуры утверждали, что господин Струков проигнорировал запрет совмещать госслужбу с занятием бизнесом. Он с 2000 года является депутатом Заксобрания Челябинской области, а с 2017 года — его зампредом и входит в состав комитета по экологии и природопользованию.

В настоящее время Константин Струков является президентом ООО «Управляющая компания ЮГК» (УК ЮГК) и владеет акциями коммерческих предприятий, в том числе 67,85% ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК). В ходе прокурорской проверки было установлено, что контроль над «Южуралзолотом» господин Струков установил еще в 1997 году, когда был назначен его директором. Данное общество было создано на базе одноименного госпредприятия.

В 2000 году, уже будучи депутатом, господин Струков, используя процедуру банкротства, обеспечил вывод имущественного комплекса госпредприятия на созданное им же ПАО ЮГК, ставшее после этого заниматься добычей, первичной переработкой и реализацией золота. Доходы, полученные от эксплуатации госимущества, ответчик использовал, создав холдинг — группу компаний ЮГК. На ее базе в 2002–2023 годах были учреждены несколько взаимосвязанных организаций. Активы впоследствии были оформлены на его дочерей — Александру Струкову и Евгению Кузнецову, а также ряд доверенных лиц.

К антикоррупционному иску прокуроры приобщили материалы проверок ФСБ, ФНС, СКР и других правоохранительных органов. Из них следовало, что выручку от деятельности компаний Константин Струков регулярно выводил из России в недружественные страны — Черногорию, Бельгию, Швейцарию, Люксембург, Латвию, Эстонию и Турцию, используя для этого членов своей семьи, которых отправил за границу и оформил им там гражданства. Так, его дочь Александра Струкова является подданной Швейцарии и постоянно проживает в ней. По сведениям надзора, сам Константин Струков и его родственники в Европе владеют недвижимостью, яхтами, а также предметами роскоши. В Черногории он строит пятизвездную гостиницу Hotel Dobra Luka.

В суде прозвучало, что высокий статус зампреда Заксобрания Челябинской области Константин Струков использовал для выстраивания и поддержания неформальных отношений с чиновниками с целью покровительства ему и его предприятиям.

В частности, он сдал по дешевке жилье начальнику регионального управления Следственного комитета РФ Алексею Колбасину.

Четверо из восьми ответчиков, которые являются номинальными директорами его фирм, в ходе процесса признали иск и подтвердили факт формального руководства компаниями господина Струкова. Они также рассказали о подарках, которые по его указанию передавали руководству региона. В частности, гендиректор ряда коммерческих фирм Сергей Евтеев, который должен был стать преемником Константина Струкова в кресле депутата, поведал о том, что его предприятия в последние два года оплачивали дни рождения действующего губернатора Алексея Текслера. Стоит отметить, что стоимость подарка госслужащему не может превышать 3 тыс. руб. В связи с этим заявления ответчиков могут стать поводом для проведения проверки соблюдения должностными лицами правительства Челябинской области законодательства о противодействии коррупции.

Сам господин Струков на процесс не приехал. Представляющие его интересы адвокаты иск не признали, назвав оформление активов главы ЮГК на других лиц обычной практикой и отвергнув иные претензии. Господин Струков иск не комментировал. Компании ответчика обсуждать судебное решение не стали. После того как оно вступит в силу, уличенного в коррупционном правонарушении Константина Струкова могут снять с должности и исключить из партии «Единая Россия».

Выслушав доводы сторон, суд иск удовлетворил, постановив обратить взыскание к немедленному исполнению. По решению суда в доход государства, в частности, отойдут 100% долей в уставном капитале ООО УК ЮГК и все акции ПАО ЮГК.

ГК ЮГК занимает четвертое место в России по объему производства золота (450 тыс. унций в год), осваивает месторождения на территории Челябинской области, Красноярского края и Республики Хакасия. Ее капитализация превышает 222 млрд руб., ежегодная выручка составляет 54 млрд руб., а валовая прибыль — 34 млрд. руб.

Напомним, что 2 июля силовики провели обыски в офисах ПАО ЮГК и аффилированных с ним организаций в рамках уголовного дела о нарушении природоохранного законодательства. По данным “Ъ”, дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли; максимальное наказание — два года исправработ) было возбуждено в отношении неустановленных лиц отделом дознания полиции по Пластовскому району Челябинской области. Оно может быть связано с прорывом дамбы технического пруда на Светлинском месторождении в этом районе 17 апреля, когда в пробах воды из рек Санарка и Батуровка нашли превышение в 192 раза предельно допустимых концентраций цианидов.

Площадь же загрязненных мышьяком сельхозземель, по сведениям прокуратуры, тогда превысила 330 тыс. кв. м. По данным СМИ, подозреваемыми по этому делу стали сотрудники предприятий ЮГК — директор Светлинского горно-обогатительного комбината Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» Дмитрий Бендик.

Мария Локотецкая