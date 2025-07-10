Директора МХАТа Кехмана обвинили в растрате

Источник «Ъ» рассказал, что директору МХАТ им. М. Горького и художественному руководителю Михайловского театра Владимиру Кехману предъявили обвинения в растрате. Предполагалось, что после допроса его отпустят под подписку о невыезде, в том числе учитывая состояние здоровья фигуранта. По вменяемой статье фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Накануне силовики провели обыск во МХАТе, а директора доставили на допрос в СКР в качестве свидетеля. Сегодня сообщалось, что его отпустили, однако позже господин Кехман вернулся, но уже в качестве обвиняемого. Признает ли деятель театра вину неизвестно.

Дело может быть связано с ремонтными работами в театрах, которыми в свое время руководил Владимир Кехман. Следствие считает, что многомиллиардные конкурсы выигрывали одни и те же компании. В то же время стоимость работ в итоге оказывалась завышенной.

Ранее сообщалось, что у господина Кехмана также есть задолженности по кредитам общей суммой 17,8 млрд руб. Ранее он уже был фигурантом уголовного дела о хищениях кредитных денег. Тогда крупнейшие банки России обвинили деятеля культуры в хищении 20,2 млрд руб., когда его компания-поставщик бананов JFC объявила о банкротстве. Однако в 2017 году дело закрыли в связи с истечением срока давности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».

Никита Черненко