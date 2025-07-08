Владимир Мельников всех перемерил

Александр Тарасов, проработав полгода гендиректором Gloria Jeans — одного из крупнейших российских одежных ритейлеров, покинул свою должность. Он, как и предшественник Максим Басов,— выходец из агрохолдинга «Русагро». Теперь Gloria Jeans вновь возглавил ее основатель Владимир Мельников. Частая смена топ-менеджмента компании связана с тем, что учредитель не удовлетворен результатами, которые показывают наемные управленцы, утверждают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в базе СПАРК, с конца июня 2025 года гендиректором АО «Глория Джинс» и АО «Корпорация "Глория Джинс"» — основными юрлицами одежной сети Gloria Jeans (GJ) стал ее основатель 77-летний Владимир Мельников. До этого полгода гендиректором ритейлера был Александр Тарасов, который ранее занимал в компании должность исполнительного директора по финансам. Остается ли топ-менеджер работать в компании — неизвестно. Пресс-служба Gloria Jeans и господин Тарасов не ответили на запрос “Ъ”.

Gloria Jeans создана в 1988 году Владимиром Мельниковым в Ростовской области. На конец 2024 года сеть насчитывала более 700 магазинов по всей России, Белоруссии и Казахстане. Основные юрлица сети — АО «Корпорация "Глория Джинс"» и АО «Глория Джинс». По данным СПАРК, их совокупная выручка в 2024 году сократилась на 10% год к году, до 86,4 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 74%, до 1,8 млрд руб.

Александр Тарасов, как его предшественник в должности гендиректора GJ Максим Басов,— выходец из агрохолдинга «Русагро». Господин Басов также руководил компанией около полугода. В марте 2025 года он был арестован в рамках расследования уголовного дела в отношении основного акционера «Русагро» Вадима Мошковича, который также находится под стражей (см. “Ъ” от 6 июля). Чуть больше в должности гендиректора Gloria Jeans продержалась Лилия Булатова — с конца 2022 года по июнь 2024 года. Господин Мельников был гендиректором сети как минимум дважды за последние 15 лет.

По словам двух источников “Ъ” на рынке, частые перестановки в руководстве GJ связаны с тем, что Владимир Мельников не удовлетворен результатами, которые показывают наемные управленцы. «В этой компании выживают только те, кто может подстроиться под ее основателя»,— поясняет один из собеседников “Ъ”.

По данным другого источника “Ъ” на рынке ритейла, Владимир Мельников намеревался снять Александра Тарасова с должности гендиректора сети еще в апреле этого года. У основателя компании была надежда, что господин Тарасов как финансист сможет оперативно снизить падение выручки.

Владимир Мельников, основатель Gloria Jeans, февраль 2017 года, в интервью «Ведомостям»: «Я работал, когда советская власть в тюрьму меня три раза сажала, и мне было комфортно».

В конце 2024 года “Ъ” стало известно, что ритейлер закрывает часть своих производственных площадок в Ростовской области. Тогда Владимир Мельников объяснял остановку производства на швейных фабриках убыточностью. Инвестором бывших предприятий Gloria Jeans в Гуково и Зверево Ростовской области стал производитель спецодежды ООО «Булава», входящий в концерн «Калашников» (см. “Ъ” от 27 февраля). В мае правительство Ростовской области сообщало, что компания решила сохранить за собой только две из десяти своих фабрик в регионе — в Шахтах и Новошахтинске. Остальные восемь предприятий, по словам замгубернатора области Игоря Сорокина, переданы новым инвесторам.

Из-за неудовлетворительных финансовых результатов GJ весной этого года решила также закрыть магазины своего бренда для подростков Ready! Steady! Go!, сообщал РБК. Они не проработали и года. Однако, как отмечает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов, Gloria Jeans остается одним из лидеров рынка, несмотря на то что некоторые ее стартапы оказываются малоуспешными. Компания пробует запускать новые проекты — например, судя по вакансиям, размещенным на hh.ru, планирует открыть офис в Дубае (см. “Ъ” от 4 июля).

Виктория Колганова