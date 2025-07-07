Экс-замглавы Генштаба ВС России Арсланову дали 17 лет за взятку и мошенничество

235-й Гарнизонный военный суд признал виновным в получении взятки и мошенничестве бывшего замглавы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, сообщил корреспондент «Ъ». Также фигуранту назначили штраф на сумму более 24 млн руб. Военнослужащего лишили звания, ордена Жукова и ордена «За заслуги перед Отечеством».

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В основу уголовного дела легли махинации фигуранта и его сообщников при закупке военных маршрутизаторов у АО «Воентелеком», а также расходных материалов у других производителей. Общая стоимость продукции достигла почти 1,5 млрд руб. Следствие считает, что изделия в нарушение контрактов производились в Китае, а в России только собирались.

Обвинение также считает, что преступная группа похитила 191,4 млн руб. из 250 млн руб., выделенных «Воентелекому» для работ по «авторскому надзору центров мониторинга и управления сетью, систем мониторинга спутников связи». Ущерб по этому эпизоду фигуранты полностью погасили.

Гособвинение запрашивало для Халила Арсланова 19 лет колонии строгого режима. Защита настаивала на оправдательном вердикте, настаивая на недоказанности обвинений. Запрошенное наказание для экс-военнослужащего адвокаты назвали «запредельным».

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Девятнадцать лет, и никаких заслуг».

Никита Черненко