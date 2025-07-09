Конфискованному верить

Объем активов, изъятых или переданных в управление российскому государству за последние три года, достиг 3,9 трлн руб., подсчитали в адвокатском бюро NSP. Это эквивалент расходов федерального бюджета за месяц, или 2% ВВП РФ. Процесс отражает структурную перестройку от открытой экономики в модель «крепость Россия», когда от собственников предприятий зависят поставки критической продукции, которую в условиях изоляции от мирового рынка взять больше негде. Адвокаты советуют бенефициарам избавляться от всего, что может сработать в поддержку потенциальных исков, от вторых гражданств до экономических связей с недружественными странами, а также задуматься о вхождении в их бизнес «государственно ориентированных партнеров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Адвокатское бюро NSP («Некторов, Савельев и партнеры») обновило на конец июня данные об активах, изъятых по искам Генпрокуратуры или переданных во временное управление государству (.pdf).

За минувший год совокупная стоимость изъятой собственности выросла до 3,9 трлн руб., подобрать масштаб для сопоставления сложно, на эту сумму российское государство в 2024 году могло бы прожить около месяца (объем годовых трат федерального бюджета — около 40 трлн руб. в год).

По данным NSP, совокупная стоимость активов, изъятых за последние три года по закону о стратегических обществах (он, напомним, принят еще до начала военной операции на Украине и ограничивает права иностранцев на владение такими обществами) к началу июля достигла 1,539 трлн руб. По коррупционным основаниям изъято собственности на 1,07 трлн руб., на основании приватизационных нарушений — 385,4 млрд руб., Изъятие на 621,5 млрд руб. мотивировано неэффективным управлением и контролем, еще на 181,8 млрд руб.— борьбой с экстремизмом. При этом новые собственники уже успели подать на 47,8 млрд руб. исков к прежним (в связи с претензиями к их управлению активами) — большая часть таких требований удовлетворяется.

По данным исследования, с которым ознакомился “Ъ”, вопреки надеждам РСПП и ряда предпринимателей на ограничение пересмотра сроков давности по делам, предполагающим пересмотр прав собственности (см. “Ъ” от 14 октября 2024 года), и на осознание государством сложностей перехвата активов (см. “Ъ” от 6 ноября 2024 года), «ползучая национализация» (по выражению президента РСПП Александра Шохина) не останавливается.

Отказов судов по подобным искам зафиксировано лишь несколько, и все они вызваны истечением сроков давности приватизационных нарушений, давность же исков по коррупционным нарушениям признана бессрочной Конституционным судом (см. “Ъ” от 9 октября 2024 года).

Отдельным подклассом собственности, доступа к которой прежние владельцы не имеют, являются предприятия иностранных владельцев, защищенные от конфискации международными соглашениями о защите инвестиций и поэтому переданные во временное управление Росимуществу на неопределенный срок специальными указами Владимира Путина.

Их число за год увеличилось с 9 до 16, среди новых, например, принадлежащий люксембургской Nidda Lynx S.a r.l. Нижегородский химфармзавод, переданный в управление ООО «Фармирус» в апреле.

Годом ранее, по расчетам NSP, пул активов, меняющих собственников или менеджмент по искам Генпрокуратуры по перечисленным основаниям, оценивался в 1,3 трлн руб. (85 дел, решения по которым были приняты, как правило, в одно заседание, а весь процесс транзита в среднем занимал около двух месяцев). На сегодня число таких исков выросло до 99 — число активов, однако, многократно больше, так как во многих исках речь идет о лишении владельцев права собственности на десятки предприятий, долей, земельных участков, самолетов и т. п.

Суть процесса понятна и широко обсуждается с 2023 года: идеи усиления защиты прав собственности ради улучшения делового климата после начала военной операции РФ на Украине вступили в конфликт с необходимостью обеспечить экономическую безопасность, и в силу развернутой РФ военной операции на Украине «военная» логика имеет приоритет над экономической. Усиливают этот конфликт и постепенное ужесточение санкций, и растущая изоляция РФ от системы мировой торговли.

В результате особое внимание государства начинают привлекать собственники активов, замены продукции которых на сужающемся дружественном РФ рынке мало или нет вовсе, и их возможная остановка угрожает стабильности зависящих от их поставок критических производств.

«По итогам судов с Генпрокуратурой по разным основаниям у нас появилась определенная насмотренность. Вне зависимости от оснований для изъятия (экстремизм, экологические риски, антикоррупционные требования и т. д.) прокуроры обращают внимание на наличие у бенефициаров иностранных паспортов и использование "иностранных финансовых инструментов" — речь идет всего лишь о выплате дивидендов на иностранные холдинговые структуры, но большинство их юрисдикций, как Нидерланды или Кипр, признаны недружественными, на что также обращается внимание суда»,— говорит партнер NSP Роман Макаров. Еще одним аспектом является нахождение бенефициара и активов за рубежом, хотя «никаких законодательных запретов на поездки за рубеж, в том числе в недружественные страны, а равно на владение там недвижимостью нет», отмечает юрист. Если предполагать, что использование такой аргументации не инициатива снизу, а «отражение новой политики власти по отношению к бизнесу, предпринимателям, опасающимся близкого визита "докторов в штатском", следует подумать об отказе от вторых паспортов, недвижимости за рубежом, а может быть, и сильном партнере в лице государственно ориентированного бизнеса в акционерах», говорит адвокат.

Происходящее — очевидный аспект того, что называется «структурной трансформацией экономики», ее перестройки от модели «мирового финансового центра» с институциональным строительством 2010-х к модели «крепости Россия».

При этом изъятие иностранного имущества или передача его в «бессрочное» временное управление Росимуществу — явно набор точечных решений. Причина, вероятно, в намерении российских властей сохранить шаткое равновесие в вопросе о российских активах за границей. Несмотря на все расширяющиеся санкции против РФ в связи с ее военной операцией на Украине, Запад также крайне осмотрительно относится к предложениям о «компенсационной» конфискации российской собственности — большая ее часть, включая российские международные резервы, также находится под «бессрочным» арестом и ограничительными мерами.

Олег Сапожков