Главные новости за 23 – 28 июня. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Депутат Сергей Ванюшин остался в пензенском заксобе несмотря на приговор за мошенничество. Суд выяснил, что в начале 2024 года политик попал в ДТП и пытался обмануть страховую компанию, подделав дату происшествия. Депутат получил условный срок.

Суд в Пензе увидел серьезную угрозу экологии из-за задержки уплаты 11 руб. сбора.

Волгоградские власти проиграли суд застройщику из Таганрога в споре о недостроенном торговом центре. Арбитражный суд подтвердил право компании «Стройсимметрия» завершить объект на арендованной земле, несмотря на истекший срок договора.

Спор о приватизации водоснабжения семьей экс-главы Маркса дошел до кассации. Объекты комплекса водозабора и водоотведения администрация передала находящимся в банкротстве МУПам в середине нулевых, а затем инфраструктура ушла с торгов по заниженной цене. Ряд из них в конечном счете оказался в активах семьи Юрия Моисеева, который возглавлял район с 2006 по 2012 годы. После этого жители начали жаловаться на низкое качество соответствующих коммунальных услуг. Прокуратура сочла вывод имущества незаконным, потребовала вернуть комплекс государству и добилась успеха в суде первой инстанции. Апелляция отменила решение.

В Саратове надзор заявил о провале мэрии в закупке реагентов на 100 млн руб.

Суд отказал Росимуществу в истребовании кинотеатра «Экран» в Саратове. Ключевым аргументом стало подтверждение добросовестности основного приобретателя — ООО «Инвестойл».

Александр Журавлев назначен прокурором Лопатинского района.

Апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Астраханской области, удовлетворил иск рыбопромышленного союза «Каспрыба» к региональному Министерству имущественных отношений. Суд признал недействительным уведомление ведомства от 15 декабря 2023 года, которым арендная плата за причал в селе Оранжереи была увеличена с 4,6 тыс. руб. до 788 тыс. руб. в месяц.

В Саратове «Технониколь» запустил производство строительных материалов. Объем инвестиций в этот проект достиг 1,26 млрд руб.

УФАС проверяет аэропорт «Гагарин» из-за цен на питьевую воду.

В Волгограде прокуратура отменила контракты с ООО «ГК Порядок» на капремонт на 30 млн руб. Основанием для отмены сделок стали подложные документы, представленные подрядчиком. Установлено, что компанию включили в реестр квалифицированных подрядчиков на основании фальсифицированных данных об опыте работ. В частности, компания указала несуществующие контракты на ремонт дома в г. Котельниково, где работы фактически не проводились.

Под Пензой готовы потратить 250 тыс. руб. на отлов бездомных животных.

Суд отказал Астраханскому морскому порту в праве собственности на склад. Конфликт начался в марте 2023 года: порт подал иск к городской администрации и областному минимущества, требуя признать право собственности на склад площадью 1,65 тыс. кв. м по ул. Дзержинского, 78а. Здание было построено в 2022 году без необходимых разрешений.

Мэрия Астрахани вернет 14 млн руб. областному минтрансу за не установленные остановки. В 2022 году администрация Астрахани обязалась создать 50 остановочных пунктов, но к 10 января 2024 года было обустроено только 14.

Суд обязал сеть цветочных магазинов «Евгения» освободить участок на Бэра в Астрахани. Земля была предоставлена мэрией в 2006 году для рынка. Но проверки показали, что ООО «Евгения» начало строительство капитального объекта, что противоречило условиям договора.

Бывший подрядчик Саратовского театра ООО «Адепт строй» оспорил одностороннее расторжение контракта. Апелляция подчеркнула социальную значимость объекта и отсутствие доказательств готовности подрядчика завершить работы, особенно с учетом банкротства истца в 2024 году.

Депутаты Энгельсского горсовета поддержали выделение 50 млн руб. на создание экопарка.

«Генеральский» дом в центре Саратова отремонтируют по суду. С иском в суд в ноябре 2024 года обратился комитет культурного наследия Саратовской области. Он требовал в течение года с дня вступления решения суда в силу провести капитальный ремонт здания по улице Большая Казачья. В частности, отремонтировать кровлю, усилить несущие и ненесущие строительные конструкции.

В пензенском зоопарке появится всесезонный мобильный купол за 4,2 млн руб.

В Саратове Столыпинский индустриальный парк передадут резидентам в 2030 году. Предполагается, что резиденты парка на уровне региона получат льготы по налогу на имущество, льготы по упрощенной системе налогообложения. К работе парка уже присоединились три резидента с планируемым объемом инвестиций более 2 млрд руб., ожидается создание 545 новых рабочих мест.

Саратов попросил Минспорт России 100 млн руб. на фиджитал-центр.

В Саратовской области простимулируют строительство промпредприятий. Решено поддержать инженерно-строительную деятельность.

В Саратове повысят ответственность за срыв программы по капремонту.

В Саратовской области увеличиваются доходы бюджета. По итогам года объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 133 млрд руб., это на 20 млрд больше, чем было в 2023 году. Дефицит бюджета региона на 2025 год составляет более 12 млрд руб.

В Пензе Олег Фомин арестован до 19 августа по делу о хищении денег «Пензалифта». Господин Фомин известен как основатель транспортных компаний «Дилижанс-Авто» и «Корпорация Дилижанс», контролировавших перевозки в Пензе и Саратове, также избирался депутатом Пензенской городской думы.

Выборы в Городскую Думу Астрахани назначены на 14 сентября. Нынешний созыв, избранный в 2020 году на пятилетний срок, завершает свои полномочия.

На подсветку телебашни в Астрахани потратят 26,5 млн руб.

«ЧОП «Ермак» без конкуренции получил 17 млн руб. за охрану правительства в Пензе. Под охрану переданы 11 объектов в Пензе, включая здания Правительства области (ул. Московская, 75), Законодательного Собрания (ул. Кирова, 13), Избирательной комиссии (ул. Володарского, 49), Приемную Президента и Губернатора (ул. Московская, 110), Октябрьский сад (Кордон, 1) и Нефтебазу (ул. Перспективная, 4).

Суд наказал экс-директора «Астраханьавтодора» Александра Барбашина за порчу памятника археологии. Он нарушил требования сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый "Маячный I"».

В Саратовской облдуме нашли, куда потратить 2,8 млрд руб.

Строительство жилого дома для детей-сирот в Балакове перенесли на 2026 год. Деньги (166 млн руб.) изначально выделялись на 2025 год, но сейчас на эти дома нет проектной документации.

В Саратове для достройки набережной необходим 1 млрд руб.

И.о. заместителя мэра по благоустройству Саратова стала Татьяна Рыхлова.

В Саратовской области восемь районов не выполнили план по яровым. Замминистра сельского хозяйства области по развитию отрасли растениеводства, мелиорации и социального обустройства Игорь Гриднев сообщил, что, несмотря на все сюрпризы природы, сев проведен в «оптимальные агротехнические сроки».

В Саратове многодетные семьи могут выбрать вместо участка деньги. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий или ремонт. Если законопроект будет поддержан на ближайшем заседании облдумы, то больше не будет действовать критерий нуждаемости в улучшении жилищных условий как требование для получения выплаты вместо земли. Многодетным положено по пять соток.

Волгоградская область модернизирует СМЭВ на базе российского софта за 20 млн руб. Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») подписало контракт с ООО «Ред Софт Центр».

Саратовский застройщик проиграл суд за землю под компенсацию за долгострой. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе отказ в предоставлении ООО «Специализированный застройщик «Липки 2020» двух земельных участков в центре Саратова. Компания требовала исполнить соглашение 2020 года, по которому должна была получить в аренду без торгов участки на улицах Соборная и Первомайская в качестве компенсации за завершение проблемного дома ЖСК «Прометей» на Рабочей.

Мэрия Саратова требует у вдовы криминального авторитета Чикуна снести магазин. Имущество принадлежит ООО «ИВЧ-ЛЧ», руководителем и владельцем 51% доли которого является Лариса Кузьмина-Чикунова.

Прокуроры в окружном суде взыскивают 22 млн руб. за магазин вместо ФОКа в Волгограде. Конфликт возник из-за действий компании «Рента Вектор», получившей муниципальную землю на льготных условиях под социальный объект, но впоследствии перепрофилировавшей его под коммерцию.

ВС РФ подтвердил недействительность охраны МФЦ частной организацией в Пензе.

Нина Шевченко