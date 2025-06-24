На подсветку телебашни в Астрахани потратят 26,5 млн рублей

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) проводит электронный конкурс на выполнение комплекса работ по модернизации архитектурно-художественной подсветки антенной опоры высотой 180 метров. Объект расположен в Астрахани на Ляхова, 4. Начальная максимальная цена контракта составляет почти 26,5 млн руб.

Заявки принимаются до 1 июля 2025 года. Ключевое требование к оборудованию — использование только российского программного обеспечения или ПО стран Евразийского экономического союза.

Оценка заявок будет проводиться по трем критериям: цена договора (максимум 40 баллов), опыт выполнения аналогичных работ (40 баллов) и размер авансового платежа (20 баллов). Для подтверждения опыта участникам необходимо предоставить сведения о не менее чем 10 завершенных контрактах с 2022 года по монтажу архитектурной подсветки на высоте от 100 метров стоимостью от 1 млн руб. каждый.

Работы должны быть выполнены в течение 120 календарных дней с момента заключения договора. Техническая часть проекта включает установку светодиодных гирлянд, прожекторов, систем управления и прокладку кабельных трасс.

Никита Маркелов