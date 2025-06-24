В Саратове для достройки набережной необходим 1 млрд рублей

На достройку набережной в Саратове требуется 1 млрд руб. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В опубликованном сторонниками спикера Госдумы в Telegram-канале видеообращении господин Володин отметил, что в планах завершить указанные работы до осени будущего года. После этого, как он уточнил, протяженность набережной составит 8 км.

По словам политика, он постарается помочь найти деньги на завершающий этап, чтобы работы были полностью выполнены к осени 2026 года. Вячеслав Володин добавил, что Саратовская область сможет вступить в софинансирование.

Павел Фролов