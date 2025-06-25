В Саратовской области простимулируют строительство промпредприятий

Деятельность в сфере промышленности решено дополнительно простимулировать. Соответствующий законопроект прокуратуры Саратовской области был поддержан депутатами на заседании облдумы.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Иван Гусев сообщил, что региональное законодательство необходимо привести в соответствие с изменениями, внесенными в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации». Промышленность стимулируется путем предоставления ее субъектам финансовой, информационно-консультационной поддержки, научно-технической инновационной работы, помощи в развитии кадрового потенциала, а также других мер поддержки, установленных законами и другими нормативно-правовыми актами.

Теперь решено расширить направления стимулирования деятельности в сфере промышленности, а именно поддержать инженерно-строительную деятельность. Под ней понимается комплекс работ по разработке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию промышленного объекта. Дополнение в законодательство было поддержано.

Татьяна Смирнова