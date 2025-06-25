Дефицит бюджета Саратовской области на 2025 год составил более 12 млрд руб.

Дефицит бюджета Саратовской области на 2025 год составляет более 12 млрд руб. О новых поправках в региональный бюджет рассказала министр финансов Ирина Бегинина на заседании облдумы.

Ирина Бегинина сообщила, что по прогнозам доходы увеличатся на 4,5 млрд руб. Итоговая сумма налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2025 год после поправок составит 131,4 млрд руб.

На ремонт пришкольных территорий в Кировском и Фрунзенском районах Саратова суммарно запланировано 89 млн руб. и ремонт междворовых территорий — 246 млн руб.

«Губернатором области принято решение о запуске новой региональной программы по ремонту прилегающих к учреждениям здравоохранения территорий, на это необходимо 152 млн руб., планируемый охват — 17 учреждений города Саратова и 10 — в районах области»,— сообщила госпожа Бегинина.

В этом году в бюджете на реализацию регпрограмм запланировано 2,7 млрд руб. Областные средства направляются на благоустройство территории детской школы искусств и капитальный ремонт клуба Талалихина в Вольске. Первый этап обустройства экопарка в Летном городке Энгельса обойдется в 50 млн руб. (вторую часть обеспечит муниципалитет).

Планируется провести ремонт в здании пристройки школы № 2 имени Тихонова в Саратове, реставрацию фасада здания городского ЗАГСа и разработку проектно-сметной документации на дом Шестобитова.

Бюджетные средства планируется потратить на объекты спорта и учреждения здравоохранения. Что касается последних, то на их ремонт и оснащение по решению губернатора области выделено дополнительно почти 300 млн руб. Ассигнования на лекарства для льготников увеличиваются на 140 млн руб.

«С учетом текущих поправок сумма за счет областных средств составит 3,4 млрд руб., это уже на 200 млн больше, чем за прошлый год»,— сообщила госпожа Бегинина.

С 1 июня планируется повысить зарплату работникам областной службы спасения. Окладная часть специалистам будет увеличена на 25%, на что потребуется 38 млн руб.

Остатки областного дорожного фонда составляют 331,3 млн руб. Из них на ремонт автомобильной дороги, соединяющей Петровский, Аткарский районы, направляется 93,1 млн руб., выкуп земельных участков под путепровод на Новоастраханском шоссе — 101,4 млн руб., охрана мостов и путепроводов — 145 млн руб.

Резервный фонд для финансирования непредвиденных расходов предлагается увеличить на 500 млн руб. Будет увеличен лимит предоставления местным бюджетам кредитов из областного бюджета.

Таким образом, расходы областного бюджета возрастут на 2,8 млрд руб., в том числе межбюджетные трансферты муниципальным образованиям — более чем на 1 млрд. На сокращение привлечения банковских заимствований предлагается направить 5,1 млрд руб.

«С учетом изменения параметров областного бюджета на 25 год составят доходы 183,4 млрд руб., расходы 195,5 млрд, дефицит — 12,1 млрд», — подытожила госпожа Бегинина.

После дискуссии большинством голосов поправки в бюджет на 2025 год были приняты большинством голосов, 5 депутатов проголосовали против.

Татьяна Смирнова