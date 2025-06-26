«Генеральский» дом в центре Саратова отремонтируют по суду

Арбитражный суд Саратовской области обязал региональный фонд капремонта провести работы на «генеральском» доме на Большой Казачьей, 100. Информация содержится в картотеке дел арбитража.

С иском в суд в ноябре 2024 года обратился комитет культурного наследия Саратовской области. Он требовал в течение года с дня вступления решения суда в силу провести капитальный ремонт здания по улице Большая Казачья. В частности, отремонтировать кровлю, усилить несущие и ненесущие строительные конструкции.

По ходу дела к нему в качестве третьих лиц привлекли ООО РСК «Наследие», минстрой области, ООО СК «Рубеж». В итоге 24 июня судья Наталья Павлова полностью удовлетворила иск комитета.

Четырехэтажное здание на пересечении Большой Казачьей и Пугачева является объектом культурного наследия регионального значения. Здание построено в 1953 году по проекту архитектора Тараса Ботяновского специально для командного состава Краснознаменной военно-политической школы войск МГБ им. К. Е. Ворошилова и Саратовского (суворовского) военного училища. Таким образом, в нем жили преимущественно кадровые офицеры и их семьи.

Самым знаменитым жильцом, занимавшим квартиру № 36, был полковник Дмитрий Васильевич Емлютин — Герой Советского Союза, командир объединенных партизанских отрядов Брянского партизанского края. Вероятно, по этой причине дом еще называли «полковничьим». В более позднее время в доме жил Владимир Павлович Решетов — директор и основатель крупнейшего химического завода СПО Нитрон (в настоящее время — Саратоворгсинтез), ветеран Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.

Ольга Симонова