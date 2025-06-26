Суд отказал Астраханскому морскому порту в праве собственности на склад

Арбитражный суд Поволжского округа 17 июня подтвердил отказ АО «Астраханский морской порт» в признании права собственности на самовольно построенный склад. Здание нарушает противопожарные нормы и угрожает безопасности соседних объектов.

Конфликт начался в марте 2023 года: порт подал иск к городской администрации и областному минимущества, требуя признать право собственности на склад площадью 1,65 тыс. кв. м по ул. Дзержинского, 78а. Здание было построено в 2022 году. В марте 2023 года управление архитектуры Астрахани отказало во вводе объекта в эксплуатацию ввиду отсутствия необходимых разрешений. Однако 14 июня того же года Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск порта, основываясь на экспертизе, подтверждающей соответствие здания нормам.

Однако в сентябре 2023 года решение первой инстанции было оспорено Альбертом Бахишевым, владельцем смежного склада. В споре он участвовал как третье лицо. Господин Бахишев указал на нарушения противопожарных разрывов и блокировку света. Вследствие этого 12 Арбитражный апелляционный суд назначил строительно-техническую экспертизу, в результате которой выявлены значительные нарушения, включая разрыв менее девяти метров между зданиями.

Порт настаивал на том, что здания образуют единый пожарный отсек, где разрывы не нормируются, но апелляция сочла эти доводы недостаточными. Так, решение Арбитражного суда Астраханской области в апелляции не устояло. Кассация лишь подтвердила, что легализация самовольной постройки возможна только при безусловном соблюдении всех нормативов. Порт сохраняет право обжаловать отказ в Верховном суде РФ.

Нина Шевченко