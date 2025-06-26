Мэрия Астрахани вернет 14 млн областному минтрансу за не установленные остановки

Мэрия Астрахани выплатит 14,18 млн руб. региональному минтрансу. Такое решение принял Арбитражный суд Астраханской области в ходе спора о неиспользовании бюджетных средств, выделенных на обустройство остановок. Суд установил, что муниципалитет не выполнил условия соглашения от 3 октября 2022 года, по которому из областного бюджета выделено 141,8 млн руб. на дорожные работы.

Согласно этому соглашению, в 2022 году администрация Астрахани обязалась создать 50 остановочных пунктов, но к 10 января 2024 года было обустроено только 14. Областное минтранспорта, ссылаясь на Порядок предоставления субсидий, потребовало возврата средств. Изначально сумма требований составляла 10,12 млн руб., но позже была увеличена до 14,18 млн руб.

Судья Светлана Чижова установила, что мэрия нарушила обязательства по результативности использования субсидии, и признала правомерным возврат средств. Также суд подчеркнул, что обязанность по обеспечению результативности и целевого характера использования бюджетных средств лежит на администрации города. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано.

Нина Шевченко