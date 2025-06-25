В Саратове Столыпинский индустриальный парк передадут резидентам в 2030 году

В поселке Соколово Гагаринского района Саратова индустриальный парк планируется полностью передать резидентам в 2030 году. Об этом сообщил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко на правительственном часе в облдуме.

В октябре 2022 года распоряжением правительства области был создан Столыпинский индустриальный парк на площади 84 га. В 2023 году индустриальный парк получил аккредитацию Минпромторга России и вошел в соответствующий реестр. Тогда же начались работы по подведению коммунальной инфраструктуры.

«К участку парка заключены договоры на технологическое присоединение к сетям газа, электроснабжения, — перечислил господин Марченко. — В настоящий момент газ, электричество подведены».

Предполагается, что резиденты парка на уровне региона получат льготы по налогу на имущество, льготы по упрощенной системе налогообложения.

В 24 году проведена подготовка части территории строительства, проведен демонтаж здания, срублены деревья, завершено строительство внутриплощадочных сетей газоснабжения и объектов энергетического хозяйства.

«Общая стоимость работ по реализации проекта „Столыпинский индустриальный парк“ составляет 3 млрд 62 млн руб., — доложил Марченко. — Реализация проекта проводится за счет средств областного бюджета путем предоставления субсидий, а также с использованием средств специального казначейского кредита и казначейского инфраструктурного кредита».

К работе парка уже присоединились три резидента с планируемым объемом инвестиций более 2 млрд руб., ожидается создание 545 новых рабочих мест.

«Все три компании-резидента уже завершают работы по проектированию производственных зданий, мастерских и коммуникаций, выполнили топографическую съемку выделенных участков»,— доложил Марченко. До конца 25 года ожидается появление еще не менее двух резидентов.

«Так, поступательно, мы будем заполнять площадку парка»,— сказал господин Марченко. Планируется, что резидентов в итоге будет 21, их инвестиции ожидаются в размере 19,5 млрд руб.

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 10 лет (до 32 года) составит 2,8 млрд руб. Выручка резидентов за 10 лет оценивается в 54,7 млрд руб. Ожидается создание 1639 рабочих мест.

Татьяна Смирнова