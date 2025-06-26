Депутаты Энгельсского горсовета поддержали выделение 50 млн на создание экопарка

Депутаты Энгельсского городского совета выступили в поддержку поправки в бюджет о финансировании реализации первого этапа создания экопарка в Летном городке Энгельса Саратовской области. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава Энгельсского района Максим Леонов.

Ранее губернатор Роман Бусаргин предложил выделить на благоустройство Летного городка сумму в размере 50 млн руб. Муниципалитет обязался направить такую же сумму.

К реализации первого этапа создания экопарка благодаря выделению средств удастся приступить уже в этом году. Совсем скоро объявят конкурсные процедуры. В экопарке появится большое количество деревьев и кустарников, система автополива. Специалисты намерены провести там замену и вынос магистральных коммуникаций.

Павел Фролов