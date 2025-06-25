Во доканал!

Кассационный суд начал рассмотрение спора о выводе имущества марксовского водоканала в частную собственность. Объекты комплекса водозабора и водоотведения администрация передала находящимся в банкротстве МУПам в середине нулевых, а затем инфраструктура ушла с торгов по заниженной цене. Ряд из них в конечном счете оказался в активах семьи Юрия Моисеева, который возглавлял район с 2006 по 2012 годы. После этого жители начали жаловаться на низкое качество соответствующих коммунальных услуг. Прокуратура сочла вывод имущества незаконным, потребовала вернуть комплекс государству и добилась успеха в суде первой инстанции. Апелляция отменила решение, указав на срок исковой давности. Прокуратура настаивает, что его пропуск не оправдывает незаконный захват.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Моисеев Возглавлял Марксовский район Саратовской области с 2006 по 2012 гг.

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение» Юрий Моисеев Возглавлял Марксовский район Саратовской области с 2006 по 2012 гг.

Фото: Фотоархив ИА «Общественное мнение»

Арбитражный суд Поволжского округа начал рассмотрение жалобы Прокуратуры Саратовской области в рамках спора о незаконной приватизации марксовского Водоканала. Истцом помимо органов прокуратуры выступает комитет по управлению имуществом Саратовской области. Среди ответчиков указана администрация Марксовского района региона, пять муниципальных районов, ИП Елена Емелина, а также три коммерческие структуры: ООО «Водоканал», ООО «Волга» и ООО «Водоканал-Плюс».

Спорный имущественный комплекс включает в себя 20 артезианских скважин, ряд водопроводных сетей, водонапорные башни, резервуары, насосные станции, лаборатории, коллекторы, очистные сооружения и подстанции. Инфраструктурный комплекс расположен на территории Марксовского района и обслуживает целый ряд населенных пунктов, включая райцентр. В 1997–1998 гг. имущество было передано ГУП «Водоканал Марксовского района» — дочернему предприятию ГУП «Саратовводоканал».

В 2005 г. администрация Марксовского района изъяла имущество у ГУП и передала его вновь созданным МУПам «Марксводоканал», «Водоканал», которые в тот момент уже находились в процедуре банкротства, что закон прямо запрещает, выяснила прокуратура в ходе легшей в основу иска проверки.

В ходе признания муниципальных структур несостоятельными суд ввел конкурсные процедуры — инфраструктурный комплекс был поделен и продан с торгов. В 2011 году имущество купили ООО «Водоканал» и «Водоканал-Плюс», при этом прокуратура называет цены существенно заниженными: так, 27 объектов ушли по цене в 1.5 млн руб. Новыми собственниками стали ООО «Водоканал-Плюс», ООО «Водоканал», ООО «Волга» и ИП Елена Емелина. «Анализ материалов свидетельствует о недобросовестности участников правоотношений и направленности действий на вывод «ликвидных» активов в собственность определенных лиц»,— указал Арбитражный суд Саратовской области.

Также первая инстанция приняла доводы прокуратуры об аффилированности участников приватизации. Так, конкурсный управляющий МУП «Водоканал» Ирина Шерегеда одновременно руководила ООО «Эдвайс-Центр», который организовывал торги, а глава Марксовской администрации с 2006 по 2012 годы Юрий Моисеев приходится родственником соответчице Елене Емелиной и соучредителю ООО «Волга» Марине Емелиной.

Спустя время после перехода объектов в собственность разных юрлиц жители Марксовского района стали жаловаться на регулярные отключения воды, плохой напор и примеси. Коллективные обращения направлялись в администрацию президента, Госдуму, генпрокурору РФ Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину. Последний в ноябре 2023 года брал ситуацию на контроль.

АС Саратовской области указал, что дробление единого имущественного комплекса привело к сбоям в работе системы и требования истца удовлетворил. Водоканал должен был перейти в собственность региона, но ответчики обжаловали решение.

В марте 2025 года 12-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ответчиков и отменил акт первой инстанции. В акте указывается на отсутствие доказательств права собственности Саратовской области на спорное имущество.

Водопроводные объекты изначально относились к муниципальной собственности Марксовского района, а попытки их передачи в областную собственность в 1997–1998 годах не были надлежаще оформлены, отметила апелляция. Передача имущества государственным унитарным предприятиям на праве хозяйственного ведения или аренды, по мнению суда, не влекла смены собственника.

Дополнительным основанием для отказа стал пропуск срока исковой давности. Апелляционный суд счел, что комитет по управлению имуществом Саратовской области должен был узнать об утрате владения имуществом еще в период банкротства ГУП «Водоканал», тогда как иск подан лишь в декабре 2023 года.

«При установлении факта доказанности принадлежности спорных объектов субъекту РФ — Саратовской области и их выбытие из собственности помимо воли, оставление недвижимого имущества в собственности ответчиков только по причине истечения исковой давности означало бы для них легализацию приобретения недвижимого имущества непредусмотренным законом способом и на основаниях, непредусмотренных законом. Учитывая изложенное, по мнению прокуратуры, суд апелляционной инстанции при рассмотрении дела неверно применил срок исковой давности»,— сообщили «Ъ» свою правовую позицию в надзорном ведомстве и сослались на постановление Верховного от 28 июня 2022 по спору об изъятии кинотеатра «Победа».

В администрации Марксовского района сообщили что поддерживают требования истца. Связаться с представителями ответчика «Ъ» не удалось. Заседание продолжиться 3 июля.

Никита Маркелов