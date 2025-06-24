«ЧОП «Ермак» без конкуренции получил 17 млн за охрану правительства в Пензе

ГБУ «Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области» заключила контракт на охрану ключевых административных зданий с ООО «ЧОП «Ермак». Компания была признана победителем закупки в статусе единственного участника, согласившегося выполнить работы по начальной максимальной цене контракта в размере 16,9 млн руб. Срок действия контракта — с 1 июля по 31 декабря 2025 года.

Под охрану переданы 11 объектов в Пензе, включая здания Правительства области (ул. Московская, 75), Законодательного Собрания (ул. Кирова, 13), Избирательной комиссии (ул. Володарского, 49), Приемную Президента и Губернатора (ул. Московская, 110), Октябрьский сад (Кордон, 1) и Нефтебазу (ул. Перспективная, 4). Услуги предусматривают военизированную охрану с использованием оружия, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах с требованиями к антитеррористической защищенности. В объем работ (39 358 человеко-часов) входит выставление стационарных постов и использование вооруженной мобильной группы быстрого реагирования с временем прибытия не более 10 минут. К исполнителю предъявлены строгие требования: наличие круглосуточной дежурной части, спецодежды, сотрудников с 6-м квалификационным разрядом и служебным оружием.

Закупка, организованная ГБУ «Управление делами Губернатора и Правительства Пензенской области», прошла без конкуренции — «Ермак» оказался единственным участником. «Ермак» обязан лично оказывать услуги без привлечения субподрядчиков, предоставлять списки сотрудников и оперативно информировать заказчика о проблемах. Заказчик, в свою очередь, обеспечит помещения, технические средства и оборудование постов. Оплата будет производиться ежемесячно в течение 7 рабочих дней после подписания актов.

ООО «ЧОП «Ермак» зарегистрировано в Пензе на Пролетарской, 49 в 2004 году. Единственный учредитель и гендиректор — Сергей Мягкий. В 2024 г. компания показала значительный рост: выручка — 57 млн руб. (+34%), прибыль — 20 млн руб. (+50%). Rusprofile оценивает стоимость актива в 94 млн руб. Штат насчитывает 33 сотрудника. Компания заключила 43 госконтракта на 556,5 млн руб., ключевые заказчики — ПАО «Россети Волга» (504,9 млн руб.) и МЭРП Пензенской области (28,2 млн руб.).

Никита Маркелов