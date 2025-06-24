Строительство жилого дома для детей-сирот в Балакове перенесли на 2026 год

Строительство жилого дома для детей-сирот в Балаково решено перенести на следующий, 2026 год. Этот вопрос обсуждали в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

На обсуждении поправок в бюджет депутат Денис Буланов (КПРФ) спросил, почему строительство дома для детей-сирот в Балакове за 166 млн руб. переносится.

Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве Валерий Пруцков сообщил, что планируется построить 10 девятиквартирных домов в 2026 году. Деньги изначально выделялись на 2025 год, но сейчас на эти дома нет проектной документации.

«Есть только выделенный земельный участок,— объяснил господин Пруцков.— Технологически запроектировать и построить до конца года, сами понимаете, нереально. Во избежание срыва программы мы просим перераспределить в равных долях на 25-26, чтобы планомерно запроектировать, построить с актами ввода в 26 году».

Депутаты поинтересовались, почему в срок не была подготовлена документация, не получено разрешение. Валерий Пруцков ответил, что средства перераспределились с министерства строительства на комитет только в конце апреля.

В министерстве строительства объяснили, что деньги на строительство были предусмотрены, а потребность в жилых помещениях в Балакове есть.

«Мы планировали первоначально покупать готовое жилье, но в Балаково нет строящегося жилья, которое мы бы могли купить. Учитывая, что имеется земельный участок, есть вариант построить жилые дома»,— пояснила заместитель министра строительства и ЖКХ региона Людмила Тарасова.

Татьяна Смирнова