Прокуроры в окружном суде взыскивают 22 млн за магазин вместо ФОКа в Волгограде

Прокуратура Волгоградской области направила кассационную жалобу в Арбитражный суд Поволжского округа, оспаривая решение двух нижестоящих инстанций, отказавших во взыскании 22,2 млн руб. убытков с ООО «Рента Вектор». Конфликт возник из-за действий компании, получившей муниципальную землю на льготных условиях под социальный объект, но впоследствии перепрофилировавшей его под коммерцию. В декабре 2022 года администрация Волгограда выдала «Рента Вектор» разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Краснооктябрьском районе на улице Хользунова, 61. Земельный участок площадью 3,9 тыс. кв. м был предоставлен компании без торгов на основании распоряжения губернатора Андрея Бочарова, как того требует региональный закон о поддержке социально значимых инвестиционных проектов.

Объект был построен и введен в эксплуатацию в октябре 2023 года, после чего «Рента Вектор» оперативно зарегистрировала право собственности на ФОК и обратилась к городским властям с заявлением о выкупе земельного участка. Уже в ноябре того же года администрация Волгограда продала компании землю за 795 тыс. руб. В начале декабря 2023 года «Рента Вектор» продала и землю, и здание ФОК предпринимателю Марине Бут за 72 млн руб., включив в договор условие о залоге имущества как обеспечение обязательств покупателя. Госпожа Бут, ранее занимавшаяся торговлей и автоперевозками, в феврале 2024 года получила разрешение на реконструкцию здания, а уже 28 февраля — на ввод в эксплуатацию объекта под названием «Реконструкция здания ФОК». В апреле «Рента Вектор» как залогодержатель дала согласие на изменение вида разрешенного использования участка и здания, после чего объекты были сданы в аренду ООО «Агроторг» (входит в холдинг X5 Retail Group). Сейчас в здании размещаются магазины «Пятерочка», «Пиво и квас» и аптека «Вита Экспресс».

Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области, ссылаясь на недобросовестность арендатора, потребовал взыскать с «Рента Вектор» 22,2 млн руб. как упущенную выгоду — разницу между льготной арендной платой (93,7 тыс. руб.) и коммерческой ставкой, которую регион мог бы получить, сдавая землю через аукцион. Однако Арбитражный суд Волгоградской области, а затем и Двенадцатый апелляционный арбитражный суд отказали в иске. Судьи указали, что компания формально выполнила обязательства по договору аренды: построила и ввела в эксплуатацию ФОК в установленные сроки. Последующее изменение вида использования объекта новым собственником, по мнению судов, не является основанием для взыскания убытков с первоначального арендатора, а действия Марины Бут выходят за рамки данного спора.

Параллельно в Арбитражном суде Волгоградской области уже рассматривается иск прокуратуры о признании ничтожной сделки купли-продажи земли между администрацией и «Рента Вектор», возврате участка и сносе «самовольной постройки» — магазина. Надзорное ведомство инициировало и уголовное дело по факту незаконного отчуждения земли, детали которого пока не раскрываются.

Никита Маркелов