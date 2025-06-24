Не достроили, но отстояли

Волгоградские власти проиграли суд застройщику из Таганрога в споре о недостроенном торговом центре. Арбитражный суд подтвердил право компании «Стройсимметрия» завершить объект на арендованной земле, несмотря на истекший срок договора. Спор длился с июня 2024 года и закончился победой девелопера: три инстанции поддержали его позицию. Теперь комитет госимущества обязан продлить аренду участка под стройку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок с 2016 года арендует ООО «Стройсимметрия» из Таганрога

Фото: nsdp.gov.ru Участок с 2016 года арендует ООО «Стройсимметрия» из Таганрога

Фото: nsdp.gov.ru

Комитет по управлению госимуществом Волгоградской области не смог выиграть спор против таганрогского ООО «Стройсимметрия» в кассации. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе ключевую часть решения суда первой инстанции, отказав властям региона в изъятии у девелопера объекта незавершенного строительства – торгового центра (ТЦ) в микрорайоне Родниковая Долина областного центра.

О строительстве нового торгово-развлекательного комплекса на ул. Родниковой стало известно в 2022 году. Изначально ООО «Стройсимметрия» планировало возвести здание площадью 10 тыс. кв. м и высотой 25 м. В октябре 2023 года параметры были изменены – площадь объекта строительства в плане увеличилась до 25 тыс. кв. м. Согласно проектной документации от 2023 года, процент озеленения территории составлял 8,6%, парковка была рассчитана на 80 машиномест, а погрузочно-разгрузочных площадок планировалось всего четыре. Но в марте 2024 года девелопер снова внес коррективы в документацию. По последним данным, парковочных мест будет 100. Внутри ТЦ застройщик планировал разместить магазины, фитнес-центр, кафе, фуд-корты, рекреационную зону и кинотеатр, сообщали региональные СМИ осенью 2023 года.

Девелопер взял в аренду два участка площадью 15 тыс. кв. м и 3,2 тыс. кв. м в августе 2016 года сроком до мая 2024-го, указано в акте суда. В апреле 2022 года «Стройсимметрия» получила разрешение на строительство, которое было действительно до ноября прошлого года. Право собственности на недостроенный торговый центр застройщик зарегистрировал в июле 2022 года. По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка площадью 15 тыс. кв. м составляет 47,25 млн руб. (удельная – 3,12 тыс. руб. за 1 кв. м), а участка площадью 3,2 тыс. кв. м – 2 млн руб. (660 руб. за 1 кв. м).

В июне 2024 года комитет обратился в суд с требованием изъять у девелопера «Стройсимметрия» недостроенное здание. Чиновники настаивали на истечении срока аренды земельного участка под объектом и отсутствии строительного прогресса – комитет утверждал, что работы не велись с 2022 года.

Власти отметили, что площадь недостроя составляет 6,2 тыс. кв. м, а степень готовности только 27%.

В свою очередь, «Стройсимметрия» подала встречный иск. Компания оспорила действия чиновников. Представители компании заявили в суде, что комитет отказал в продлении аренды земельных участков и в заключении новых договоров без торгов. Застройщик указал на наличие у него разрешения на строительство, зарегистрированного права собственности на ТЦ и поданное в срок заявление.

ООО «Стройсимметрия» учреждено в Таганроге Ростовской области в 2013 году. Совладельцы – Сергей Литвинов (40% доли – 1,6 млн руб.), Николай Егошин (25% - 1 млн руб.), Владимир Кашуба (25% - 1 млн руб.), Анатолий Сергин (10% - 400 тыс. руб.). С 2015 года директором числится Роман Чекаленко. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Финансовые показатели компании с 2018 года демонстрируют устойчивые убытки. По итогам 2024 года выручка фирмы отсутствует, а чистый убыток составил 1,7 млн руб. Потери в 2023 году составили 9,3 млн руб. Внеоборотные активы юрлица – 179 млн руб., оборотные – 2,1 млн руб. В 2022 году ИА «Ростовгазета» оценило активы Владимира Кашубы в 2 млрд руб. и назвало его крупнейшим застройщиком Дона. Активы Николая Егошина оценены в 1,5 млрд руб.

Арбитражный суд Волгоградской области в сентябре 2024 года признал действия комитета неправомерными, указав, что в рамках закона застройщик вправе рассчитывать на продление аренды для завершения работ. Суд сослался на тот факт, что разрешение на строительство действует до ноября 2024 года, а оснований для изъятия объекта на тот момент не было. Также суд обязал комитет направить «Стройсимметрии» проекты новых договоров аренды сроком на три года. Комитет обжаловал решение в апелляции, утверждая, что строительство фактически не ведется, а срок действия договоров аренды истек. В марте 2025 года Двенадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу, отменив пункт о признании незаконным отказа в аренде участка под коммунальное обслуживание (3,2 тыс. кв. м), но подтвердил обязательность продления аренды основного участка под строительство (15 тыс. кв. м).

Комитет повторно попытался оспорить и это решение в кассационной инстанции, однако 20 июня 2025 года Арбитражный суд Поволжского округа отклонил жалобу. Суд согласился с выводами нижестоящих инстанций о правомерности требований застройщика на аренду участка для завершения строительства и обязал комитет исполнить соответствующие действия. Таким образом, попытка властей региона вернуть себе объект, построенный на муниципальной земле, завершилась неудачей: суды всех инстанций встали на сторону застройщика.

Юрист «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Абрамов считает, что суды правомерно применили принцип добросовестности и защиты прав арендатора, а также установили баланс интересов сторон в пользу «Стройсимметрии». Он отметил, что суды поддержали позицию компании, основываясь на актуальной практике Верховного Суда РФ. «Существующая судебная практика однозначно защищает права арендатора в подобных ситуациях, что делает позицию ООО "Стройсимметрия" юридически сильной и обоснованной», - подытожил господин Абрамов.

Нина Шевченко