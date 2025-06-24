Суд наказал экс-директора «Астраханьавтодора» за порчу памятника археологии

Красноярский районный суд вынес приговор в отношении бывшего директора ГКУ Астраханской области «Управление автомобильными дорогами общего пользования "Автодор"» по уголовному делу о нарушении требований сохранения объекта культурного наследия (ст. 243.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно картотеке Красноярского районного суда, приговор вынесен в отношении Александра Барбашина 4 июня текущего года. Его оштрафовали на 300 тыс. руб. Суд поддержал требование надзорного ведомства о взыскании с фигуранта причиненного государству ущерба в размере более чем 1 млн руб.

Как выяснилось в суде, Александр Барбашин нарушил требования сохранения объекта культурного наследия федерального значения «Могильник грунтовый "Маячный I"». Без согласования уполномоченного органа он заключил госконтракт с коммерческой фирмой на замену трансформаторной подстанции и земляные работы на территории памятника археологии. Во время этих работ была срезана часть бугра, что привело к разрушению погребальных конструкций эпохи Золотой Орды.

Александр Барбашин стал директором ГКУ АО «Астраханьавтодор» 14 октября 2021 года и занимал эту должность до 8 мая 2024 года. Права учредителя организации осуществляет Минтранс Астраханской области. Она выступала заказчиком в 705 госзакупках на сумму 41,9 млрд руб.

Павел Фролов