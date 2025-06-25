В Саратове повысят ответственность за срыв программы по капремонту

В Саратовском регионе повысят контроль за реализацией областной программы капитального ремонта. Соответствующий законопроект был поддержан депутатами на заседании облдумы.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Саратовской области Иван Гусев сообщил, что проект закона разработан, чтобы повысить эффективность областной программы капремонта в многоквартирных домах.

«Неоднократно выявлялись случаи, когда должностные лица муниципалитетов не предоставляют или направляют с нарушением сроков, в неполном или искаженном виде информацию, необходимую для надлежащего исполнения соответствующих государственных полномочий», — перечислил прокурор.

Все это затрудняет запланированные мероприятия, нарушает установленный порядок планирования финансирования работ. В результате возникает риск срыва проведения капитального ремонта.

Подобные нарушения послужили основанием для внесения представления главам Балашовского, Ершовского, Татищевского, Новобурасского, Аткарского муниципальных районов, а также Саратова. Были возбуждены административные дела в отношении соответствующих должностных лиц.

«Проектом закона предлагается изложить статью 8.4 областного закона в новой редакции, — сообщил Иван Гусев. —Полагаю, что принятие данного проекта будет способствовать улучшению качества управления программой капремонта, усилению ответственности органов местного самоуправления, а также регионального оператора и обеспечит надлежащее исполнение установленных законом обязанностей». Законопроект, выдвинутый прокуратурой, был поддержан единогласно.

Татьяна Смирнова