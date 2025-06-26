Бывший подрядчик Саратовского театра оспорил одностороннее расторжение контракта

Бывший реконструктор Саратовского оперного театра ООО «Адепт строй» на смогло оспорить одностороннее расторжение контракта управлением капитального строительства региона. Иск экс-подрядчика отклонил Арбитражный суд Саратовской области, теперь решение устояло в 12-м арбитражном апелляционнjм суде.

Основанием для расторжения контракта в 2023 году стала утрата подрядчиком лицензии на работы с объектами культурного наследия. Суд подтвердил, что наличие лицензии являлось существенным условием договора, а ее отсутствие у «Адепт строя» лишило компанию права исполнять обязательства, несмотря на привлечение субподрядчика с действующей лицензией.

Апелляция подчеркнула социальную значимость объекта и отсутствие доказательств готовности подрядчика завершить работы, особенно с учетом банкротства истца в 2024 году.

Никита Маркелов