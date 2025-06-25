Саратов попросил Минспорт России 100 млн рублей на фиджитал-центр

В Саратовской области в ближайшие годы построят 35 спортивных объектов. С докладом в облдуме на правительственном часе выступил министр спорта Олег Дубовенко.

Чиновник рассказал, что в течение двух лет в Саратовской области возведут 35 спортобъектов. На это потребуется более 900 млн руб. Из них 763 млн руб. составят средства федерального бюджета.

В 2025 году на 26 млн руб. появятся площадки ГТО в восьми районах области: Балаковском, Балашовском, Самойловском, Ровенском, Романовском районах и других. За три года на площадки ГТО будет направлено более 80 млн руб.

В регионе планируется развивать фиджитал-спорт, который объединяет физические и цифровые соревнования. Для этого в Минспорт России подана заявка на возведение фиджитал-центра стоимостью 100 млн руб.

Олег Дубовенко напомнил, что в 2024 году было начато создание физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Балаково стоимостью почти 53 млн руб. В настоящее время ведется строительство футбольного поля с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, зоны для прыжков в длину, а также площадки для волейбола, баскетбола, полоса препятствий и площадка для сдачи нормативов ГТО.

«Знаковым для региона станет строительство в Саратове центра единоборств, мероприятия по созданию которого начались в прошлом году,— доложил господин Дубовенко.— В настоящее время заключен контракт с подрядчиком на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта до конца 2026 года».

Планируется, что центр вместит сразу несколько специализированных залов для различных видов единоборств, а также универсальный зал со зрительскими трибунами для проведения. Проектная документация сейчас находится на экспертизе.

Татьяна Смирнова