Суд отказал Росимуществу в истребовании кинотеатра «Экран» в Саратовое

12-й арбитражный апелляционный суд оставили в силе решение об отказе Территориальному управлению Росимущества в иске об истребовании кинотеатра «Экран» в Саратове на Набережной Космонавтов, д. 5а. Суды признали, что спорные помещения общей площадью 2 354 кв. м, были законно приватизированы как муниципальная собственность еще в 1994 году, а не принадлежали федерации.

Ключевым аргументом стало подтверждение добросовестности основного приобретателя — ООО «Инвестойл», который купил объекты на публичных торгах в рамках банкротства прежнего собственника (ЗАО «Экран-Центр»). Кроме того, суд установил пропуск Росимуществом срока исковой давности: ведомство знало о переходе прав еще в 2012 году, но обратилось в суд лишь в 2024 году, что превышает установленный трехлетний срок.

Требование о прекращении аренды земельного участка под зданием также отклонено, так как оно производно от основного иска. Производство по иску к ликвидированному ЗАО «Экран-Центр» прекращено.

Никита Маркелов