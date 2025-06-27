Под Пензой готовы потратить 250 тыс. руб. на отлов бездомных животных
Администрация Заречного Пензенской области приступила к поискам подрядчика для отлова и содержания бездомных животных. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.
Начальная цена контракта, который будет действовать до конца текущего года, составляет 248 тыс. руб. Отправка заявок доступна до 4 июля.
При необходимости подрядчику предстоит усыплять бездомных животных в соответствии с законом Пензенской области. Также речь идет об их последующей утилизации.