Под Пензой готовы потратить 250 тыс. руб. на отлов бездомных животных

Администрация Заречного Пензенской области приступила к поискам подрядчика для отлова и содержания бездомных животных. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Начальная цена контракта, который будет действовать до конца текущего года, составляет 248 тыс. руб. Отправка заявок доступна до 4 июля.

При необходимости подрядчику предстоит усыплять бездомных животных в соответствии с законом Пензенской области. Также речь идет об их последующей утилизации.

Павел Фролов