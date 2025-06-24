В Пензе Олег Фомин арестован до 19 августа по делу о хищении денег «Пензалифта»

Первомайский районный суд Пензы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для предпринимателя Олега Фомина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону. По версии следствия, фигурант в составе организованной группы причинил городу ущерб не менее 16 млн руб. Источник «Ъ-Средняя Волга» в силовых структурах сообщил, что предполагаемое преступление имело место в рамках процедуры банкротства муниципального предприятия «Пензалифт». Заседание по мере пресечения прошло в закрытом режиме, а сам бизнесмен доставлен в суд в наручниках под усиленной охраной.

Задержание произошло в ночь на 20 июня, после чего следователи СУ СКР и УФСБ по Пензенской области начали масштабную операцию по установлению всех обстоятельств дела. Олег Фомин останется в СИЗО до 19 августа.

Господин Фомин известен как основатель транспортных компаний «Дилижанс-Авто» и «Корпорация Дилижанс», контролировавших перевозки в Пензе и Саратове, также избирался депутатом Пензенской городской думы. Однако наибольшую известность ему принесло руководство Саратовским авиазаводом с 2006–2009 гг. После этого предприятие было признано банкротом, а активы на сумму почти 900 млн руб. были выведены. В 2016 году было возбуждено дело о преднамеренном банкротстве, которое не расследовано до сих пор.

Никита Маркелов