В Саратовской области увеличиваются доходы бюджета

Доходы бюджета Саратовской области увеличиваются, различные отрасли показывают рост. Об этом на заседании облдумы сообщила министр финансов Ирина Бегинина, выступившая с отчетом об исполнении областного бюджета за 2024 год.

По словам Ирины Бегининой, исполнение бюджета в 2024 году осуществлялось «в условиях динамичного восстановления экономической активности и опережающего роста основных бюджетообразующих показателей».

По итогам года объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета составил 133 млрд руб., это на 20 млрд больше, чем было в 2023 году.

«За пять последних лет, несмотря на сложные условия исполнения бюджета, доходы выросли почти в два раза, — озвучила госпожа Бегинина. — Лучшие темпы по налоговым доходам показали организации, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность — в 2,9 раза».

Рост также показали общественное питание, гостиничный бизнес, строительство, добывающие отрасли, сельское хозяйство.

Налог на доходы физических лиц составил 44,7 млрд руб. На 7,2% выросли акцизы, в том числе по акцизам на нефтепродукты.

«Объем безвозмездных поступлений в региональный бюджет составил 59,3 млрд руб., в том числе из федерального бюджета перечислено 55,5 млрд руб., — уточнила госпожа Бегинина. — Преимущественно это целевые средства на мероприятия в рамках национальных проектов и государственных программ Российской Федерации».

В течение года область получила дополнительно сверх первоначально распределенных средств более 13 миллиардов.

Относительно предшествующего года расходная часть бюджета возросла к 2023 году на 7,6 млрд и составила 185,2 млрд руб., из которых на отрасли социальной сферы приходится 112,5 млрд.

Татьяна Смирнова